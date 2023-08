Patrimonio del presentador de televisión Bob Barker se donará a organizaciones de derechos de los animales

Bob Barker, recordado presentador de televisión del programa de concursos ‘The Price is Right’, falleció a los 99 años de causas naturales dentro de su domicilio de Hollywood Hills ubicada en Los Ángeles, California, según confirmó su portavoz Roger Neal en un comunicado difundido el último sábado. “Con profunda tristeza anunciamos que el mejor MC del mundo que jamás haya existido, Bob Barker, nos ha dejado”, se lee en el pronunciamiento.

Ahora, de acuerdo con un informe publicado por TMZ, una gran parte de la fortuna del presentador estadounidense se otorgarán a “una serie de causas que le apasionaban, especialmente en lo que respecta a animales y veterinarios”.

Asimismo, el medio especializado en celebridades, mencionó que el mismo Roger Neal confirmó que los activos de Bob Barker serán distribuidos a más de 40 diferentes organizaciones de derechos de los animales y otras militares sin fines de lucro donde se incluyen a DonkeyLand Rescue en Riverside, California, Sea Shepherd Conservation Society, y un conservatorio de aves.

Como se sabe, Bob Barker es conocido por su activismo animalista y siempre estar cerca de los grupos que velan por los derechos de los animales.

Bob Barker es conocido por ser un activista animalista. | Fuente: Getty Images

Por otro lado, Neal también señaló que algunos activos de Barker se destinarán a la organización benéfica United Activists for Animal Rights, presidido por su esposa, Nancy Burnett, quien cuido al comunicador mientras estaba delicado de salud asegurándose que siempre fuera atendido.

En ese sentido, TMZ precisó que Bob Barker dejó casi todo a cargo de Nancy, a quien le pidió que viva su vida y disfrute cada momento.

Bob Barker y su reconocida carrera en la televisión

Robert William Barker, nacido en Darrington, Washington, el 12 de diciembre de 1923, consiguió un trabajo en una estación de radio en Florida, y "no pasó mucho tiempo para que la noticia de su fluida entrega circulara por los cables", reseña el mencionado medio.

En 1950, se mudó a California para iniciar su propio programa de radio, The Bob Barker Show, en Burbank. Los productores de televisión claramente sintonizaron y Barker consiguió su primer programa de juegos en 1956, Truth or Consequences de NBC, un trabajo que mantendría durante 18 años hasta que salió del aire.

Bob Barker ganó 19 premios Daytime Emmy. También recibió un premio Emmy por su trayectoria en 1999 y fue incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión en 2004.

El medio Local 10, del sur de Florida, resaltó que Barker contribuyó con 5 millones de dólares a Sea Shepherd Conservation Society, un grupo de protección del medio ambiente y la vida silvestre marina, para ayudar a poner fin a la caza internacional de ballenas.