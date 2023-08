Carlos Santana de disculpa tras decir: “Una mujer es una mujer y un hombre es un hombre”

El famoso guitarrista Carlos Santana se disculpó públicamente después de hacerse viral un video donde habla sobre la comunidad transgénero. En la grabación, Santana afirma que "una mujer es una mujer y un hombre es un hombre (...) Lo que quieras hacer en el clóset, es asunto tuyo". A través de sus redes sociales, expresó: "Lamento sinceramente mis comentarios insensibles. Mi intención es honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas, independientemente de su orientación, ya sean LGBTQ o no”.

Durante un concierto en julio en Atlantic City, Nueva Jersey, Santana, considerado por la revista Rolling Stone como uno de los 100 grandes artistas de todos los tiempos, compartió sus pensamientos sobre las personas trans. “Cuando Dios nos creó a ti y a mí, antes de que saliéramos del útero, sabes quién eres y qué eres”, dijo. “Más adelante, cuando sales de él, ves cosas y empiezas a creer que podrías ser algo que suena bien, pero sabes que no está bien”.

Carlos Santana continuó diciendo que, en su opinión, "una mujer es una mujer y un hombre es un hombre". "Lo que quieras hacer en el clóset, es asunto tuyo. Estoy bien con eso”. Además, el músico expresó su agradecimiento al comediante Dave Chappelle, quien ha sido objeto de críticas en los últimos años debido a sus comentarios considerados transfóbicos durante sus rutinas de stand up. En este sentido, Santana mencionó la relación entre ambos al juntar sus manos y comentar: “Soy así con mi hermano Dave Chappelle”.

El video se volvió viral rápidamente en las redes sociales, generando reacciones mixtas de la audiencia. Ante la controversia, el fundador de la banda Santana, conocida por fusionar música latina y rock, emitió una disculpa pública, a través de su cuenta en Facebook. En sus propias palabras: "Lamento mis comentarios insensibles. No reflejan que quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas. Me doy cuenta de que lo que dije lastimó a la gente y esa no era mi intención", escribió.

El músico subrayó que cada persona posee el "regalo" del libre albedrío y puede decidir lo que crea y siente. “Pido disculpas sinceramente a la comunidad transgénero y a todos los que ofendí. Aquí está mi objetivo personal que me esfuerzo por lograr todos los días. Quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas, sean LGBTQ o no (...) Se necesita coraje para crecer y brillar con la luz que eres y para ser verdadero, genuino y auténtico. Crecemos y aprendemos a hacer brillar nuestra luz con amor y elogios”, concluyó.

"Una moda pasajera"

El músico de origen mexicano no es la única personalidad que ha hecho comentarios transfóbicos recientemente. En una entrevista con Stereogum, publicada el 23 de agosto, el cantante de hard rock y heavy metal Alice Cooper calificó la atención afirmativa de género como “una moda pasajera” y afirmó que el discurso en torno a la comunidad trans “ha llegado ahora al punto del absurdo”.

“Hay una diferencia entre ‘soy un hombre que es mujer, o soy una mujer que es hombre’ y querer ser mujer. Naciste varón. Bien, eso es un hecho. Tienes estas cosas aquí. Ahora, la diferencia es que tú quieres ser mujer. Bien, eso es algo que puedes hacer más adelante si así lo deseas. Pero no eres un hombre nacido mujer”, comentó.