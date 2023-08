Cristal Aparicio, de 'Sound of Freedom': "Mostramos la cruda realidad y la oportunidad de que pueden ser salvados"

Cristal Aparicio cuenta cómo después de protagonizar 'Sound of Freedom', mucha gente comenzó a compartir sus historias. | Fuente: RPP Noticias

Después de que Tim Ballard, cuando era agente un agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés), rescatara a un niño de los traficantes, volvió al ruedo para salvar a la hermana mayor que aún estaba en manos de los delincuentes.

Con el tiempo en contra y dejando su trabajo atrás, se sumerge en una búsqueda donde nada parece estar a su favor. La selva colombiana es engañosa, pero puso su vida en riesgo para proteger a Rocío.

Esta es la trama de Sound of Freedom, película protagonizada por Jim Caviezel en el papel del agente y de Cristal Aparicio, que trata sobre el tráfico de menores y está basada en un hecho real. Con solo 11 años, la actriz natural de Cúcuta se puso en la piel de Rocío y ahora con 17, recuerda cómo fue meterse en ese papel tan fuerte.

“Yo me vi a mí tan pequeñita, es una historia totalmente conmovedora esperando que el mundo pudiera verla. Si a mí me tocó el corazón, sabiendo todo lo que va a pasar, créanme que la gente también sé que va a llorar”, contó a RPP Noticias.

Ahora con 17 años, Cristal Aparicio rescata cada enseñanza de lo que fue trabajar con Jim Caviezel y con Eduardo Verástegui ya que Sound of Freedom es la primera película que rodó.

“Aprendí mucho, para mí todo fue de mucho aprendizaje, dicen que los niños absorben mucho, mucho lo que ven, lo que hacen, así que yo hice eso, aprendí mucho de Jim, muchos tips actorales que hoy en día le agradezco un montón”, agregó.

Cristal Aparicio y Jim Caviezel en las grabaciones de 'Sound of Freedom'.

Ponerse en la piel de Rocío

En Sound of Freedom, Rocío es una niña de 8 años que cae en manos de una red de tráfico de niños. La trama es muy fuerte para menor que recién comenzaba en la actuación, sin embargo, la actriz colombiana revela que la producción fue muy cuidadosa con los menores al momento de hacer las escenas fuertes.

“Todos tuvieron mucho cuidado a la hora de contarnos esto, Lo único que teníamos de base de conocimiento era el libreto, que era lo que teníamos que hacer, y nuestro trabajo”. Además, tuvieron un coach que les ayudaba a entrar en los sentimientos, a concentrarse, a ponerse en la piel del personaje para esta cinta.

“Lo que siempre digo es que a mí me utilizaron como un instrumento para compartir esta historia tan trágica, pero da mucha esperanza también en el mundo, y me comprometí mucho a hacer esto, aprendí un montón, fue una experiencia muy linda, o sea, yo sé que lo que estábamos grabando era muy fuerte, pero todo lo recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio”.

Cristal Aparicio recién vio Sound of Freedom unos días antes de nuestra entrevista y considera que fue “muy fuerte” porque “el trauma lo vive la niña”, pero su yo del 2018 al actual comparten el sentimiento de que “tenía esta misión de mostrar la realidad al mundo”.

Caracterizar a Rocío fue poner su granito de arena y ver, desde su punto de vista, cómo puede sobrevivir a las adversidades. “Ella es una niña muy soñadora que a pesar de todo lo que ella vive ella siempre tiene esperanza, y eso es lo que también queremos mostrarle al mundo, que no solo queremos mostrarle la cruda realidad, también la oportunidad de que pueden ser salvados”.

Con 11 años, Cristal Aparicio protagonizó 'Sound of Freedom'. Mira aquí el tráiler oficial. | Fuente: Angel Studios

Sound of Freedom es más que una película

Después de que la cinta de Eduardo Verástegui se estrenara en otros países, muchas personas le escribieron a Cristal Aparicio para contarle su experiencia. “Hablaron más de este tema como nunca”, recordó la actriz.

Los mensajes que más recibió fueron de agradecimiento. Al leerlos no lo podía creer, sin embargo, sintió que había cumplido su misión. “Me decían que yo era la primera persona en saber sobre su experiencia, y eso realmente me hizo sentir muy especial, sentí que cumplí con mi trabajo”.

El boom de Sound of Freedom logró gran éxito que sirvió como puente para que las personas denunciaran y contaran abiertamente sus historias. Una de las jóvenes que se contactó con la colombiana reveló que se sintió liberada de poder hablar abiertamente del tema.

"Estos mensajes muy lindos y muy gratos me hacen sentir orgullosa de mi trabajo y de ellos, porque siento que son personas muy valientes”.

Después de esta película, Cristal Aparicio ha continuado trabajando en diferentes proyectos tanto en Colombia como en el extranjero, sin embargo, resaltó que le gustaría probar suerte en Perú: “Así sea para un papel pequeñito, yo la más feliz. He querido conocer Perú hace como cinco años, me encanta. Tienen una cultura increíble”.

Otra de las razones para venir a nuestro país es por la comida y su deseo de conocer Machu Picchu. “Para todas las agencias de actuación por allá, estoy disponible”, dijo entre risas. “Perú es un país que me encanta, me encanta mucho, y espero tener la oportunidad de ir”.

"Espero que a la gente le guste mucho, que les toque el corazón, he visto mucha gente peruana que habla mucho de esta película, entonces eso me hace muy feliz. Los invito a ver Sound of Freedom, no se van a arrepentir”, sostuvo.