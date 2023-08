Liam Neeson y el vergonzoso motivo por el que dejó de confesarse en la iglesia: ¿qué pasó?

Liam Neeson es un actor de Hollywood reconocido mundialmente por su interpretación de Óskar Schindler en la icónica película ‘La lista de Schindler’ estrenada en 1993 y dirigida por Steven Spielberg. Asimismo, el último jueves 24 de agosto, Neeson volvió a la pantalla grande en los cines de todo el mundo con el lanzamiento de ‘Contrarreloj’.

Es así que Neeson sigue cautivando a los fanáticos con sus actuaciones en las películas de acción y su profesionalismo en los escenarios. No obstante, no todo fue encaminado para el actor irlandés de 71 años, pues, en una entrevista dada al podcast ‘Conan O’Brien Needs a Friend’, Liam, recordó los motivos por el cuál se alejó de las confesiones religiosas.

En ese sentido, recordó que cuando fue monaguillo en Irlanda a los 15 años tuvo un vergonzoso momento con un sacerdote africano que visitó la iglesia donde asistía. Según detalló Liam Neeson, la llegada del cura a su iglesia lo emocionó sin imaginar lo que sería el diálogo.

“Era un gran acontecimiento cuando te visitaba un misionero de África. Se quedaba allí una semana e ibas a misa todas las noches. Y como monaguillo, yo servía en misa, pero escuchar su confesión era como un gran acontecimiento”, inició diciendo Neeson.

Liam Neeson protagoniza su última película ‘Contrarreloj’. | Fuente: Youtube

Seguidamente, el actor puntualizó el momento en que se sintió incómodo. “Así que empezamos, y yo había aprendido a darme placer en casa, en las sábanas, ¿no? Había buscado la palabra adecuada. Recuerdo que dije ¿'Masturbarse’? ¿'Masturbación’? Sí. Parece bastante inofensivo”, sostuvo Neeson en el podcast.

Del mismo modo, mencionó que el sacerdote le hizo pasar un incómodo momento en público al preguntar por este tema.

“Me dijo ¿¡Tú qué!? Con una poderosa voz que se escuchó en todo el recinto (…) Este tipo, literalmente, casi decía cosas como: ‘¡La hierba crecerá sobre la palma de tu mano antes de que tengas 21 años! Detén esa práctica malvada’”, dijo Neeson.

Además, recalcó que el momento se hizo más incómodo con la presencia de un grupo de ancianas que estaban rezando de rodillas cerca al confesionario donde el cura le estaba reprendiendo para luego salir del lugar. “Esa fue la última vez fui”, resaltó.

Por otro lado, aclaró que, pese al degradable incidente, continuó practicando su fe hasta la fecha donde busca a Dios en cada actuación.

“La Iglesia siempre me ha atraído de alguna manera, sobre todo cuando me convertí en actor, y ciertamente busco a Dios y la naturaleza de Dios. Así que me siento atraído por ella, debo admitirlo”, declaró en una entrevista para el documental ‘El Papa’ el 2018.