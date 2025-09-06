Últimas Noticias
Bob Odenkirk y la condición que puso para continuar con la historia de Saul Goodman en ‘Better Call Saul’

Desde su estreno, "Better Call Saul" ha sumado miles de fanáticos alrededor del mundo.
Desde su estreno, “Better Call Saul” ha sumado miles de fanáticos alrededor del mundo. | Fuente: X: @BetterCallSaul
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Tras el aclamado final de Better Call Saul, el actor advierte que solo una idea “imposible de ignorar” lo haría retomar el papel.

El interés por un eventual regreso de Better Call Saul volvió a cobrar fuerza entre los seguidores de la serie, pero su protagonista, Bob Odenkirk, fue categórico: solo aceptaría retomar el papel de Saul Goodman si existiera una razón narrativa de verdadero peso. 

En declaraciones recogidas por Today y AlfaBeta, el actor explicó que no se trata de incentivos económicos ni de nostalgia, sino de una motivación creativa sólida. “No se trata de crear una secuela porque sí, sino de que exista una idea tan buena que sea imposible de ignorar”, señaló. 

La postura de Odenkirk coincide con la visión de los creadores Vince Gilligan y Peter Gould, quienes en reiteradas ocasiones afirmaron que no planean extender la historia sin una propuesta argumental genuina. Para ellos, el final de la serie marcó una conclusión natural para los personajes y arriesgar esa integridad sería perjudicial para la calidad del universo narrativo. 

Better Call Saul, considerada una de las producciones más destacadas de la televisión contemporánea, cerró su historia en 2022 con un desenlace ampliamente elogiado por la crítica y los fanáticos. El recorrido final de Jimmy McGill fue celebrado por su coherencia y carga emocional, lo que refuerza la exigencia de Odenkirk de no alterar la esencia de ese cierre. 

De esta forma, el actor deja la puerta entreabierta a un regreso, pero únicamente bajo una condición clara: que exista una propuesta creativa que justifique continuar la historia y aporte valor real al legado de la saga iniciada con Breaking Bad

James Morgan 'Jimmy' McGill, más conocido por su nombre comercial Saul Goodman, es un personaje ficticio creado por Vince Gilligan y Peter Gould e interpretado por Bob Odenkirk que aparece en la franquicia televisiva Breaking Bad.

James Morgan 'Jimmy' McGill, más conocido por su nombre comercial Saul Goodman, es un personaje ficticio creado por Vince Gilligan y Peter Gould e interpretado por Bob Odenkirk que aparece en la franquicia televisiva Breaking Bad.Fuente: X: @BetterCallSaul

Better Call Saul, la gran ignorada de los premios Emmy

Better Call Saul siempre recibió buenas críticas e, incluso, en ocasiones se comparaba si era mejor que Breaking Bad. A lo largo de los años, durante el desarrollo de las seis temporadas, siempre fue nominada a distintos galardones, en los que ganó en varios. Sin embargo, su éxito no se tradujo en premios en los Emmy, el máximo galardón para las producciones de televisión. 

En su última participación en los Emmy, la serie tuvo 5 nominaciones y no ganó ninguna. De las 4 categorías que competía, 3 ganó Succession y una perdió ante The White Lotus. Con este resultado, Better Call Saul alcanza un récord de no ganar ningún galardón pese a haber sumado 53 nominaciones durante 7 años.

El guionista y coproductor ejecutivo Thomas Schnauz, al enterarse del récord marcado por la serie, escribió mediante su cuenta de X (antes Twitter): “We did it!” (“¡Lo hicimos!”). Así terminó la historia de Better Call Saul en su paso por los Emmy. Por su parte, Rhea Seehorn, quien ganó elogios por su interpretación de Kim Wexler, dijo para The Hollywood Reporter sentirse “orgullosa del trabajo logrado pese a la falta de premios”.

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.
Better Call Saul Bob Odenkirk

