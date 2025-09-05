Últimas Noticias
"Vamos a estar bien": Orlando Bloom habla por primera vez tras su separación de Katy Perry

Orlando Bloom rompe su silencio tras separarse de Katy Perry.
Orlando Bloom rompe su silencio tras separarse de Katy Perry. | Fuente: Instagram: Orlando Bloom
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La cantante de 40 años y el actor de 48 habían estado comprometidos desde 2019 y tienen una hija en común.

Orlando Bloom habló de su vida privada durante una entrevista que concedió al programa Today, dos meses después de confirmar el fin de su relación con la cantante Katy Perry. Cuando el entrevistador Craig Melvin le preguntó cómo se encontraba, el actor británico dio una respuesta tranquilizadora.

"Estoy muy bien, hermano. Estoy muy agradecido. Tenemos a la hija más hermosa. Me siento agradecido por todo eso", mencionó.

Antes de estas declaraciones, Bloom había estado compartiendo en sus redes sociales mensajes para la reflexión y pensamientos inspiradores sobre la soledad y la necesidad de equilibrar la felicidad con la tristeza. Pese a estas señales que podían prestarse a distintas interpretaciones, el actor dijo que todo entre él y Katy Perry marchará bien.

"Y estamos bien. Vamos a estar bien. Nada más que amor", precisó.

Nueva película

Mientras pasa por este proceso, Orlando Bloom se sumerge en uno de los papeles más desafiantes de su carrera. Se trata de su rol protagónico en The Cut, donde interpreta a un exboxeador cuya vida se desmorona tras perderlo todo en el ring. Su búsqueda de redención lo lleva a enfrentarse con obsesiones y demonios internos.

El actor reconoció que la preparación para el papel fue intensa; perdió más de 10 kilos en tres meses bajo la supervisión de un nutricionista.

"Lo que no esperaba y me sorprendió fue el costo mental que este tipo de disciplina genera", dijo a People. "La paranoia y la ansiedad fueron muy reales y perturbadoras, causadas por la falta de sueño".

El estreno oficial de la película está programado para este 5 de septiembre en cines.

