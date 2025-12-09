Indonesia: suben a 22 los fallecidos a causa de un incendio en un edificio de siete plantas de Yakarta

Al menos 22 personas murieron este martes por un incendio en un edificio de siete plantas de Yakarta, que acogía oficinas de la empresa japonesa de drones Terra Drone, informó este martes la Policía.

El jefe de la Policía de Yakarta Central, Susatyo Purnomo, confirmó a los periodistas que 22 personas murieron en el lugar, donde las inspecciones de los bomberos se vieron retrasadas debido al humo y a las altas temperaturas.

Entre los fallecidos hay siete hombres y 15 mujeres, incluyendo una embarazada, según la Policía.

Al menos 15 personas fueron evacuadas con vida del lugar, indicó la agencia pública Antara, que añadió que los bomberos creen que un cortocircuito causó el siniestro.

El edificio afectado, conocido en Yakarta como la torre de Terra Drone, es un complejo de oficinas entre las que se cuentan algunas de la empresa japonesa líder global en soluciones de drones y movilidad aérea avanzada.

Susatyo explicó que los bomberos inspeccionaron la cuarta y quinta planta del edificio, pero las revisiones en la sexta y séptima planta se vieron retrasadas debido a la densidad del humo.

Varios cuerpos sin vida fueron extraídos del lugar envueltos en bolsas rojas, mientras algunos de los supervivientes recibían atención médica y apoyo emocional en las cercanías.

Además del lanzamiento de agua, los bomberos emplearon grúas y rompieron paredes de cristal en el edificio para acelerar los trabajos de extinción y búsqueda de supervivientes.

Otro incendio

El pasado 30 de agosto, tres personas murieron y cinco más resultaron heridas por un incendio en un edificio gubernamental desatado por manifestantes en Makassar, en la zona central del archipiélago de Indonesia.