Brendan Fraser dice que 'La Momia 4' "dará a los fans lo que quieren"

Brendan Fraser afirmó que la nueva película de La Momia (The Mummy) es un proyecto por el que ha esperado más de dos décadas y aseguró que "dará a los fans lo que quieren".

El actor, de 56 años, habló por primera vez desde que se confirmó esta cuarta entrega en una entrevista con Associated Press, donde recordó que la versión que él quería realizar "nunca se hizo" durante los primeros años de la exitosa franquicia.

Sin embargo, dijo que guarda un buen recuerdo de la tercera película, estrenada en 2008. "Estoy orgulloso de la tercera porque creo que es una buena película independiente", comentó el ganador del Oscar.

Agregó que el equipo hizo su mejor esfuerzo, aunque la historia que realmente buscaba contar es la que está en camino. "He estado esperando 20 años por esta llamada... es momento de darles a los fans lo que quieren", sostuvo.

El reencuentro del elenco de La Momia

La expectativa por la nueva película de La Momia creció tras la reunión del elenco en julio, realizada 26 años después del estreno de la primera película en 1999. Brendan Fraser (Rick O'Connell), Patricia Velásquez (Anck-Su-Namun), John Hannah (Jonathan Carnahan) y Oded Fehr (Ardeth Bay) se reencontraron el 6 de julio durante el Fan Expo Denver 2025, donde fueron fotografiados juntos.

En la sesión de fotos no participaron Rachel Weisz (Evelyn Carnahan) ni Arnold Vosloo (Imhotep). Sin embargo, reportes de Deadline y The Hollywood Reporter indican que Weisz se encuentra en conversaciones para sumarse a la cuarta película.

Esta nueva entrega será dirigida por el dúo Radio Silence, conformado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos por su trabajo en cintas de terror como Ready or Not, los reinicios de Scream y Abigail. Hasta el momento no se han revelado detalles de la trama ni una fecha tentativa de estreno.