"La mejor noche de mi vida": Nicki Nicole se quiebra al cantar 'Vivo por ella' con Andrea Bocelli [VIDEO]

Nicki Nicole cantando junto a Andrea Bocelli el tema 'Vivo por ella' en Buenos Aires.
Nicki Nicole cantando junto a Andrea Bocelli el tema 'Vivo por ella' en Buenos Aires. | Fuente: Instagram (andreabocelliofficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Hasta las lágrimas! Andrea Bocelli invitó a Nicki Nicole a cantar el emblemático tema 'Vivo por ella' en un reciente concierto en Buenos Aires. "Emocionada y feliz es poco", expresó la argentina.

Nicki Nicole se emociona hasta las lágrimas al cantar 'Vivo por ella' con Andrea Bocelli
Nicki Nicole se emociona hasta las lágrimas al cantar 'Vivo por ella' con Andrea Bocelli. | Fuente: Instagram (nicki.nicole)

Nicki Nicole lloró de emoción al cantar junto a Andrea Bocelli. La artista urbana fue invitada en la noche del último lunes 17 de noviembre por el reconocido tenor italiano al escenario del Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires, como parte de su reciente gira de conciertos y presentaciones en Argentina.

Luciendo un elegante vestido negro con brillantes, la rosarina de 25 años entonó la letra de Vivo por ella, el recordado tema de Andrea Bocelli donde canta a dúo con la española Marta Sánchez en su versión original. Es así como Nicki la interpretó por primera vez provocando mucha emoción entre los presentes.

“Vivo por ella, yo también, no te me pongas tan celoso (…) Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad (…) Más que por mí, por ella, yo vivo también”, entonó Nicki en un video compartido por las redes de Billboard de Argentina.  

Seguidamente, se pudo ver cómo la intérprete de Mamichula y Ojos verdes lloró de la emoción al cantar junto con Andrea Bocelli, una de las figuras más importante a nivel global y reconocido por unir sus emblemáticas composiciones al género pop, rock, y hacer colaboraciones con otros artistas.

Nicki Nicole se presentó último lunes en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires.
Nicki Nicole se presentó último lunes en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires. | Fuente: Instagram (nicki.nicole)

Nicki Nicole tras cantar con Andrea Bocelli: “Emocionada y feliz es poco”

Nicki Nicole mostró su alegría luego de acompañar a Andrea Bocelli para interpretar su emblemático tema Vivo por ella. “La mejor noche de mi vida acaba de suceder”, comentó Nicki en una de sus historias en Instagram.

Del mismo modo, la expareja de Lamine Yamal se animó a compartir parte del video donde aparece entonando la canción. “Gracias, Andrea Bocelli. Emocionada y feliz es poco. ¡Maestro!”, sostuvo la cantante. “Yo, obviamente meramente emocionada”, señaló la estrella de pop urbano y reguetón mostrando otro video donde se le ve claramente conmovida.

En ese sentido, Nicki Nicole resaltó los proyectos profesionales que viene teniendo y los conciertos que ya tienen programado en Argentina en los próximos meses.

“Todas las cosas hermosas que están pasando. Todos los momentos hermosos que la vida me hace vivir, agradezco cada segundo por las bendiciones que me brinda el destino y gracias a ustedes por acompañarme y apoyarme siempre. Son incondicionales para mí. Los amo”, expresó la cantante.

Nicki Nicole expresó su emoción luego de cantar con el tenor italiano Andrea Bocelli.

Nicki Nicole expresó su emoción luego de cantar con el tenor italiano Andrea Bocelli.Fuente: Instagram (nicki.nicole)

¿Quién en Niki Nicole?

Nicki Nicole es una cantante y compositora argentina nacida en Rosario, provincia de Santa Fe, en 2000. Su nombre real es Nicole Denise Cucco y ganó popularidad en 2019 con el tema Wapo Traketero, que rápidamente se volvió viral. Ese mismo año lanzó su primer álbum, Recuerdos, que incluyó colaboraciones con artistas como Duki y Cazzu.

Su propuesta musical se caracteriza por fusionar géneros como el trap, el R&B, el pop y el reguetón. Ha colaborado con reconocidos cantantes y productores, entre ellos Bizarrap, Mora, Rauw Alejandro y Christina Aguilera.

Ha sido nominada a premios como los Latin Grammy y ha participado en importantes festivales internacionales.

@billboardar @naiki ♬ sonido original - Billboard AR

