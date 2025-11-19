"La mejor noche de mi vida": Nicki Nicole se quiebra al cantar 'Vivo por ella' con Andrea Bocelli [VIDEO]

Nicki Nicole se emociona hasta las lágrimas al cantar 'Vivo por ella' con Andrea Bocelli. | Fuente: Instagram (nicki.nicole)

Nicki Nicole lloró de emoción al cantar junto a Andrea Bocelli. La artista urbana fue invitada en la noche del último lunes 17 de noviembre por el reconocido tenor italiano al escenario del Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires, como parte de su reciente gira de conciertos y presentaciones en Argentina.

Luciendo un elegante vestido negro con brillantes, la rosarina de 25 años entonó la letra de Vivo por ella, el recordado tema de Andrea Bocelli donde canta a dúo con la española Marta Sánchez en su versión original. Es así como Nicki la interpretó por primera vez provocando mucha emoción entre los presentes.

“Vivo por ella, yo también, no te me pongas tan celoso (…) Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad (…) Más que por mí, por ella, yo vivo también”, entonó Nicki en un video compartido por las redes de Billboard de Argentina.

Seguidamente, se pudo ver cómo la intérprete de Mamichula y Ojos verdes lloró de la emoción al cantar junto con Andrea Bocelli, una de las figuras más importante a nivel global y reconocido por unir sus emblemáticas composiciones al género pop, rock, y hacer colaboraciones con otros artistas.