"El amor es el más importante vínculo": Kate Middleton y su emotivo primer discurso desde el diagnóstico de cáncer

La Princesa de Gales retomó su agenda pública con un emotivo discurso sobre la importancia de la primera infancia, su primera intervención de este tipo desde que reveló en 2024 que enfrentaba un cáncer.

Kate Middleton ha retomado su agenda oficial como miembro de la realeza británica, tras la pausa que realizó en marzo de 2024 cuando anunció que había sido diagnosticada con cáncer. Aunque sus apariciones siguen siendo seleccionadas con cautela, este jueves la Princesa de Gales asistió sonriente a un evento, donde ofreció un discurso cargado de emoción, el primero que brinda de forma pública en casi dos años.

La princesa, de 43 años, apareció con un sobrio conjunto de pantalón y blazer gris, acompañado por una blusa blanca con volantes. También llamó la atención por los cuatro anillos que llevaba: su aro de matrimonio de oro galés, una alianza con piedras preciosas, una segunda alianza de diamantes y su icónico anillo de compromiso de zafiro y diamantes que perteneció originalmente a la difunta princesa Diana.

El encuentro fue compartido en las redes sociales de los príncipes de Gales, donde describieron la jornada como “un día inspirador en el Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood”. En las publicaciones se ve a Kate liderando el evento, compartiendo con los asistentes y pronunciando un discurso centrado en la importancia del desarrollo infantil temprano.

El emotivo discurso de Kate Middleton

El encuentro reunió a más de 80 líderes empresariales del Reino Unido con el fin de promover mayores inversiones en la primera infancia. El evento subrayó la importancia de las habilidades sociales y emocionales formadas durante los primeros años de vida, fundamentales para la fuerza laboral del presente y del futuro.

Durante su intervención, la princesa expresó: “Mi pasión y el trabajo del Center for Early Childhood nacen de una verdad esencial: el amor que recibimos en nuestros primeros años moldea quiénes somos y cómo prosperamos en la vida adulta. El amor es el primer y más importante vínculo; es el hilo invisible tejido con tiempo, atención y ternura a través de relaciones de cuidado constantes".

Kate también destacó el rol del sector privado en este esfuerzo: "Como líderes empresariales, enfrentan el desafío diario de equilibrar la rentabilidad con el impacto positivo. Pero ambas cosas no son —ni deberían ser— incompatibles. En el centro creemos que debemos hacer todo lo posible por crear las condiciones para que el amor florezca. Esa es la mejor inversión en nuestro futuro".

Finalmente, concluyó: “Creo en devolver la dignidad al trabajo silencioso, a menudo invisible, de cuidar y de amar bien, mientras buscamos construir una sociedad más feliz y saludable".

Kate Middleton y su batalla contra el cáncer

En febrero de 2024, el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III había sido diagnosticado con cáncer —sin precisar el tipo— y que se retiraría temporalmente de la vida pública para iniciar su tratamiento. Un mes después, y tras semanas de especulaciones sobre su estado de salud, Kate Middleton reveló en un mensaje difundido en redes sociales que ella también enfrentaba un cáncer, sin ofrecer mayores detalles sobre la enfermedad.

En aquel video, filmado en un jardín y en el que apareció sentada sobre un banco de madera, la princesa agradeció los “maravillosos mensajes de apoyo” recibidos tras la cirugía abdominal que se le realizó un mes antes. Explicó, además, que en un inicio se pensó que su condición no era cancerosa, pero que las pruebas posteriores confirmaron el diagnóstico.

Seis meses más tarde, Kate volvió a dirigirse al público con otro video en el que apareció acompañada de su esposo, el príncipe William, y de sus tres hijos. “A medida que el verano llega a su fin, no puedo describir el alivio que siento al haber completado finalmente mi tratamiento de quimioterapia”, señaló entonces, calificando el proceso como “increíblemente difícil” para su familia.

En noviembre, el príncipe William reflexionó sobre la dureza del año vivido. “Ha sido espantoso. Probablemente ha sido el año más difícil de mi vida. Estoy muy orgulloso de mi esposa, estoy orgulloso de mi padre, por la forma en que han manejado lo que les ha tocado vivir. Pero desde un punto de vista familiar, ha sido… sí, ha sido brutal”, confesó.

Finalmente, en enero de este año, la princesa comunicó que su cáncer “está en remisión”, tras una visita al hospital oncológico de Londres donde recibió tratamiento, acompañada por el príncipe William. “Como bien sabe cualquiera que haya recibido un diagnóstico de cáncer, toma tiempo adaptarse a una nueva normalidad. Sin embargo, espero con entusiasmo un año lleno de satisfacciones”, escribió entonces.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis