Censuran canción icónica de Queen en plataforma de música para niños: ¿qué pasó?

Queen es considerada una de las mejores bandas de todos los tiempos que genera millones de dólares en las ventas de sus discos, los cuales tienen gran popularidad en varias partes del mundo hasta la fecha. El grupo, integrado por Brian May, Freddie Mercury, John Deacon y Roger Taylor, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2001 y dos años después sus miembros se unieron al Salón de la Fama de los Compositores.

Una de las canciones más icónicas de Queen, y que fue incluida en el álbum ‘Greatest Hits’, fue ‘Fat Botomed Girls’, o traducida al español ‘Chicas de trasero gordo’, una composición escrita por el guitarrista Bryan May e interpretada por el histórico vocalista y líder de la agrupación, Freddy Mercury. El hit fue considerado en el disco original ubicándose en cuarto lugar junto con otros grandes éxitos como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Don’t Stop Me Now’ y ‘We Will Rock You’.

No obstante, este sencillo fue retirado recientemente del álbum ‘Greatest Hits’ publicado por Yoto, una plataforma de música para niños. ¿El motivo? Una orden de omisión dada por la misma plataforma al considerar la canción “inapropiada” para el público. “La edad media de nuestros oyentes es de cinco años y, tras consultarlo, consideramos que no era apropiado para nuestra joven audiencia”, declararon los voceros al medio Express.

Cabe mencionar que la letra de esta canción de Queen contiene frases como “estoy solo con la gorda Fanny, ella era una niñera muy traviesa, mujer grande, y me convirtió en un niño malo” o “chicas de trasero gordo, ustedes hacen que el mundo gire”.

Queen fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2001. | Fuente: REUTERS

Del mismo modo, la portada del disco de ‘Fat Botomed Girls’ fue muy controvertida desde su lanzamiento en 1978 pues mostraba a una chica desnuda manejando una bicicleta de espaldas lo que hizo que las tiendas se negaran a venderla por lo que tuvieron que hacer un nuevo diseño.

Álbum de Queen es el más descargado en Yoto

Por otro lado, una fuente de la industria Universal Récords mencionó a The Sun no entender como ‘Fat Botomed Girls’ no es incluida en la plataforma de Yoto. "Esta canción es la comidilla de la industria de la música, nadie puede entender por qué una canción tan agradable y divertida no puede ser aceptable en la sociedad actual”, dijo al medio.

Pese a esta restricción, Yoto informó que ‘Greatest Hits’ es el álbum más descargado de la plataforma luego de advertir que las letras de las canciones de Queen “contienen temas para adultos, incluidas referencias ocasionales a la violencia y las drogas”.

“Se trata de grabaciones originales y sin editar. Aunque no se utilizan palabrotas se recomienda discreción a los padres cuando reproduzcan este contenido a niños pequeños o cerca de ellos”, se lee en una de las advertencias.