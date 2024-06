Actores de 'Bridgerton' que son parte de la comunidad LGBTI+ dejaron sus mensajes por el Mes del Orgullo

Durante el Mes del Orgullo, actores de Bridgerton como Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton) y Jessica Madsen (Cressida Cowper) han compartido mensajes emotivos y alentadores en sus redes sociales. Estos artistas han utilizado su plataforma para resaltar la importancia de la visibilidad y la representación en la industria del entretenimiento.

Sus mensajes subrayan la necesidad de continuar luchando por la igualdad y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Con sus palabras, buscan inspirar y empoderar a sus seguidores, promoviendo un ambiente de inclusión y aceptación.

1. Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton)

El actor Jonathan Bailey escondió su homosexualidad a su familia durante su adolescencia y confesó que sufrió mucho ya que sentía presión por no saber cómo iban a reaccionar. Además, también afectó su desenvolvimiento en los castings, puesto que, temía que le cerraran las puertas.

En conversación con la revista GQ, comentó que, mientras grababa una serie, un productor le recomendó que no anunciara su orientación sexual: "Me dijo: ‘Hay dos cosas que la gente no quiere saber, si eres alcohólico o gay", narró en la entrevista. Si bien lo negó en ese entonces, tomó valor y confesó ser abiertamente gay.

"Llegué a un punto en el que pensé: ‘Prefiero ir de la mano de mi novio en público, poder poner una foto de mi cara en Tinder y no tener que preocuparme por eso antes que por conseguir un papel'", comentó. En la actualidad, Jonathan Bailey mantiene una relación con el también actor Matt Bomer.

Jonathan Bailey interpreta al hijo mayor de la familia Bridgerton y es vizconde de Bridgerton.Fuente: Netflix

2. Jessica Madsen (Cressida Cowper)

A inicios de este mes, Jessica Madsen utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que está enamorada de una mujer. Compartiendo una foto con los colores de la comunidad LGBT, escribió: "¡Enamorada de una mujer, orgullosa y sin miedo a decirlo!".

La actriz que interpreta a Cressida Cowper en la serie de Netflix recibió el apoyo de sus compañeros de Bridgerton como Nicola Coughlan y Jonathan Bailey, quienes respondieron el post con emojis de corazón, mientras que Hannah Dodd, Joanna Bobin y la escritora Julia Quinn le dejaron mensajes alentadores.

"Noticia de último momento: soy queer" y "No interactúes conmigo en junio a menos que esta sea la vibra que traes". "Por cierto.... Feliz mes del orgullo", agregó en sus historias de la red social.

Lady Cressida Twombley (de soltera Cowper) era una joven de la alta sociedad londinense hija de Lord y Lady Cowper. Fuente: Netflix

3. Golda Rosheuvel (Reina Charlotte)

La actriz Golda Rosheuvel mantiene un romance de más de 10 años con la escritora Shireen Mula. Su romance comenzó en 2010 cuando coincidieron en la fiesta de un amigo. De acuerdo con la protagonista de Bridgerton, recordó que su pareja le aconsejó que no revelara que era lesbiana.

Si bien eso fue al inicio de su carrera, ahora se siente "fuera del armario y orgullosa". "Mi sexualidad es muy importante para mí", dijo a The Guardian en 2022. "El hecho de que estés en Bridgerton como una lesbiana negra, birracial, cisgénero y que interprete a la primera reina negra de Inglaterra, el hecho de que estés ahí es inmenso", dijo.

"Es importante para mí salir del armario y estar orgullosa y normalizar las cosas para que esa persona, ese chico o chica joven o transgénero o no binario [persona] pueda decir: 'No estoy sola'", finalizó Golda Rosheuvel. Cuando la llamaron para audicionar para el papel de la reina Charlotte, estaba a punto de viajar con su pareja a Francia, así que no se fue para hacer la prueba. El resto es historia.

Mula es una reconocida dramaturga con experiencia internacional. Colabora en varios teatros, da conferencias en la Universidad London South Bank y ha escrito más de una docena de obras teatrales.

Golda Rosheuvel como la reina Carlota, la reina consorte del Reino Unido​.Fuente: Netflix

4. James Phoon (Harry Dankworth)

James Phoon se unió al elenco de Bridgerton para la temporada 3 donde se pone en la piel de Harry Dankworth, esposo de Prudence Featherington. El actor de ascendencia británica y del este de Asia está encantado con la promesa de la serie de presentar un romance LGBTQIA+ en el futuro.

"Estas personas existían: diferentes razas, identidades de género, sexualidades. El foco de atención simplemente no ha estado sobre ellos". Phoon también habló sobre convertirse en Harry, ser parte de los Featherington y por qué más actores homosexuales deberían interpretar papeles heterosexuales.

"Harry es un himbo entrañable de la Regencia. No es el típico macho alfa soltero. Le encanta la idea del amor y quiere ser el marido perfecto". "Quería asegurarme de que fuera agradable y con mucho corazón, incluso si no siempre lo hace bien". Además, se mostró emocionado de que haya una historia queer: "En el pasado, sentía que no había lugar para mí en los dramas de época. Pero en el siglo XIX había chinos viviendo en Gran Bretaña. Es posible que hubiera niños mestizos como yo".

Harry Dankworth se unió a la alta sociedad como el esposo de Prudence Featherington.Fuente: Netflix

