Britney Spears lanza nueva canción 'Mind Your Business' en duo con Will. I. Am

Britney Spears vuelve a lanzar una canción tras casi un año del dueto con el icónico pianista británico Elton John con 'Hold me closer'. Esta vez la cantante y bailarina de 41 años se unió a Will. I. Am para estrenar juntos el tema ‘Ming Your Business’ con que la estadounidense busca volver a la industria musical y estar, nuevamente, entre las artistas más escuchadas.

Fue el propio Will. I. Am quien confirmó, por medios de sus redes sociales, la llegada del nuevo sencillo con Britney Spears para este martes 18 de julio. Asimismo, el miembro de los Black Eyed Peas puso un video teaser de 16 segundos de duración con el tíulo “¡¡Uh Oh!!” acompañado con el mensaje: “Ahora estás rockeando con Will. I. Am y Britney Spears”.

En la canción se escucha la voz de los dos artistas con sonidos y efectos característicos de las canciones de la denominada ‘Princesa del Pop’. “Ocúpate de tus asuntos, p…”, se escucha decir a Britney con un ritmo acelerado. Al finalizar el corto, se lee que el sencillo estará disponible este martes por lo que se esperan las horas para poder escucharlo en las plataformas digitales.

De igual manera, diversos fanáticos de la intérprete de ‘Baby One More Time’, ‘Sometimes’, ‘I Did It Again’, ‘Circus’, ‘Gimme More’, ‘Toxic’, ‘Hold Me Closer’, entre otros, vienen esperando escuchar la nueva canción en Spotify, Deezer, y Apple Music.

Britney Spears vuelve a lanzar una canción tras 11 meses de ausencia en la industria musical. | Fuente: Difusión

Britnet Spears y Will. I. Am lanzan nueva canción 'Mind Your Business'. | Fuente: Twitter (@iamwill)

Britnet Spears y Will. I. Am juntos en ‘Scream & Shout’ el 2013

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Britney Spears y Will. I. Am cantan juntos en una canción. Ya en el 2013, los dos cantantes habían lanzado ‘Sream & Shout’ generando gran acogida del público y siendo la más escuchada todo ese año.

El video musical de la canción, le permitió a Britney Spears entrar por primera vez en el Billion Views Club de YouTube convirtiéndose en un hit muy escuchado pues hasta la fecha ya tiene más de mil millones de visitas en el sitio web. Anteriormente, ambos trabajaron en la canción ‘Big Fat Bass’ lanzada el 2011 como parte del álbum ‘Femme Fatale’ de la propia Britney Spears.

Britney Spears publicará libro sobre su biografía en octubre

Días atrás, Britney Spears anunció que su libro ‘The Woman in Me’ saldrá a la venta el próximo 24 de octubre.

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, la cantante informó la fecha para su publicación donde revelará detalles de su trayectoria, así como la relación con su familia.

"Será una historia valiente y sorprendentemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza", expresa el anuncio.