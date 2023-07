Britney Spears pone fecha a 'The Woman In Me', su revelador libro de memorias

The Woman in Me es el título del esperado libro de Britney Spears que revelará secretos de su trayectoria y su difícil relación con su familia. A través de un comunicado, la editorial Gallery Books confirmó que la publicación que recoge las memorias de la 'Princesa del pop' saldrá a la venta el próximo 24 de octubre.

"Será una historia valiente y sorprendentemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza", indica el anuncio del lanzamiento.

La cantante recibió 15 millones de dólares tras llegar a un acuerdo con la editorial. Según el medio Page Six, que cita a una fuente cercana al contrato, se trata de "uno de los mayores acuerdos jamás firmados" por un libro, aunque por detrás de los Obama, quienes firmaron un contrato de varios libros con Penguin Random House en 2017 por un valor estimado de 65 millones de dólares.

El libro también incluye los pormenores de la tutela legal de 13 años con la que su padre tenía el poder de controlar todos los aspectos de su vida.

"El convincente testimonio de Britney en la audiencia pública sacudió al mundo, cambió las leyes y mostró su fuerza y valentía inspiradoras”, dijo a People Jennifer Bergstrom, vicepresidenta y editora de Gallery Books, refiriéndose al enfrentamiento legal entre la cantante de 41 años y su padre.

"No tengo dudas de que sus memorias tendrán un impacto similar y serán el evento editorial del año", intuyó Bergstrom. "No podríamos estar más orgullosos de ayudarla a compartir su historia por fin", agregó.

No perdona a su madre

Tras haber batallado con su padre para librarse de la tutela legal, Britney Spears continúa manteniéndose alejada de la mayoría de los miembros de su familia. A pesar de que su madre Lynne, ha tratado de retomar contacto con ella y haberle pedido disculpas públicas en redes sociales, la artista no quiere saber nada de ella.

La artista dejó entrever la mala relación que tiene con su progenitora, de quien no aceptó su perdón. "Mamá, ¡toma tu disculpa y vete a la mier**! Y a todos esos doctores que quisieron hacerle mal a mi mente. ¡Rezo para que todos ardan en el infierno!", se leyó en su mensaje, sin embargo, lo eliminó a los pocos minutos.

Luego de ello, Britney Spears, compartió un extenso comunicado en referencia a la nula relación con su familia: "¡Mi familia hasta el día de hoy honestamente no tiene conciencia alguna y en su mente realmente creen que no han hecho nada malo en absoluto! Podrían al menos asumir la responsabilidad de sus acciones y reconocer que me han hecho daño".

En el texto también pide que, si se van a disculpar, "que sea de corazón, no de la boca para afuera"; no obstante, asegura que será difícil porque "es algo que nunca voy a superar".