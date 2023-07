'Barbie': Warner responde al gobierno de Vietnam por prohibir el estreno en el país, ¿qué dijo?

‘Barbie’ estará en las salas de cines desde el próximo 20 de julio y todos los fans esperan ver una nueva historia de la icónica muñeca de Mattel protagonizado por la actriz Margot Robbie. Sin embargo, existen lugares donde la trama no podrá exhibirse debido a políticas establecidas o costumbres que hacen casi imposible la emisión de este filme.

Precisamente, el gobierno de Vietnam prohibió el estreno de la película ‘Barbie’ en dicho país por una escena en la que aparece el mapa del Mar de China Meridional con una línea punteada en forma de U que representa las reclamaciones territoriales de China sobre la región.

En un primer momento, la película de ‘Barbie’, hecha como una comedia romántica bajo la dirección de Greta Gerwig, estaba programada para lanzarse en los cines de Vietnam el próximo 21 de julio. No obstante, medios estatales confirmaron que las autoridades del país decidieron retirar el largometraje por mostrar un mapa denominado “línea de los nueve puntos” que refieren las reivindicaciones marítimas de China.

"El Consejo Nacional de Evaluación y de Clasificación Cinematográfica vio la película y tomó la decisión de prohibir su proyección en Vietnam debido a la violación de la 'línea de los nueve puntos'", declaró el director del Departamento de Cine de Vietnam, Vi Kien Thanh, al portal de noticias Dan Tri.

'Barbie', la película basada en la famosa muñeca de Mattel, llegará a las salas de cine el 20 de julio de 2023. | Fuente: Warner Bros.

Warner Bros responde a Vietnam por prohibir ‘Barbie’

Por su parte, Warner Bros Pictures se refirió a la prohibición de la película de ‘Barbie’ impuesta por el gobierno de Vietnam. Fue un representante de la industria cinematográfica, de acuerdo con información de Variety, quien afirmó que el largometraje no tiene como objetivo dar una declaración política y que el mapa mostrado solo es un “garabato”.

“El mapa de Barbie Land es un dibujo infantil hecho con lápices de colores. Los garabatos representan el viaje imaginario de Barbie desde Barbie Land al ‘mundo real’. No pretendíamos hacer ningún statement”, dijo el portavoz.

Cabe resaltar que no es la primera vez que la “línea de nueve guiones” provocó el impedimento de películas en Vietnam. El filme ‘Abominable’ fue prohibido el 2019 por la misma razón. Lo mismo pasó con la película de Sony, ‘Uncharted’, el año pasado.

Por otro lado, en el 2020, el gobierno vietnamita solicitó a las series 'Put Your Head on my Shoulder' y 'Madam Secretary' que sacaran las escenas que contenían el mapa. Finalmente, el 2021 se ordenó a Netflix sacar de su reportorio la serie Pine Gap de Vietnam.