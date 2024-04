Britney Spears estaría en "grave peligro" financiero tras gastar fortuna en viajes, según TMZ

Britney Spears estaría cerca de quebrar su fortuna. De acuerdo con información difundida por TMZ este lunes 29 de abril, la ‘princesa del pop’ estaría manejando “mucho peor” su dinero luego de que su padre Jamie Spears dejara el control financiero, y personal, de la cantante tras el decreto impuesto por la jueza Brenda Penny el 2021.

Por otro lado, el portal especializado en celebridades señala que fuentes cercanas a Britney Spears aseguran que la artista es “completamente disfuncional”. “Desde que la tutela terminó, ella no tiene supervisión y, según las fuentes, tiene cambios de humor radicales que nos dicen que son ‘impactantes”, resalta TMZ.

En ese sentido, el medio menciona que Britney Spears está “totalmente aislada” en su mansión mostrando síntomas de estar “peligrosamente inestable”. Del mismo modo, el portal resalta que la intérprete de ‘Baby One More Time’ tenía “mucha libertad” y que las restricciones que tenía por la tutela “ya no están para protegerla”.

“Britney Spears está en ‘grave peligro’ tanto mental como financiero (...) Nuestras fuentes relacionadas con ella están furiosas con lo que ha sucedido desde que la tutela terminó, diciendo que ella no ha conseguido absolutamente ‘ninguna justicia’ y que esto repercutió en sus finanzas”, se lee en el reporte.

Britney Spears tendría una salud mental "completamente disfuncional", según fuentes de TMZ. | Fuente: AFP

Britney Spears habría gastado fortunas en viajes en los últimos meses

Britney Spears estaría cerca de perder todo su dinero debido a los viajes que hizo en los últimos meses. En efecto, el informe de TMZ señala que la cantante de ‘Toxic’ gastó “fortunas y está en peligro real de ir a la quiebra”.

“Sabemos que Britney Spears ha estado yendo a la Polinesia Francesa, alojándose en The Brando y gastando cerca de un millón de dólares en cada viaje entre aviones privados, hoteles, personal, etc. Ella va cada uno o dos meses”, precisa el portal.

Del mismo modo, se conoció que la también bailarina de 42 años ha estado viajando a Hawai “casi mensualmente por sí misma”, tomando un avión privado y alojándose en la Suite Presidencial en el hotel Four Seasons, gastando cerca de 350 mil dólares por viaje.

Fuentes de TMZ deslizan que Britney tenía 60 millones de dólares cuando terminó la tutela controlada por su padre, Jamie Spears. Sin embargo, ahora estaría “en peligro de ir a la quiebra”.

Britney Spears tendrá que pagarle facturas legales a su padre tras acuerdo

Hace unos días se conoció que Britney Spears llegó a un acuerdo por una disputa sobre honorarios legales con su padre Jamie Spears. De acuerdo con información de The New York Times, citado por Variety, ambos evitaron ir a juicio por una supuesta mala conducta financiera durante los 13 años que el patriarca de los Spears tuvo el control del dinero de la cantante.

“La pareja de familiares resolvió un prolongado debate sobre los honorarios legales de Jamie y su gestión de las finanzas de Britney Spears en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 25 de abril”, señaló el diario norteamericano.

No obstante, según TMZ, la cantante tendrá que pagarle las facturas legales a su padre por más de 2 millones de dólares.

"Fuentes nos dicen que el caso se ha resuelto en silencio y que Britney Spears está furiosa. Nos dice, además, que su abogado, Mathew S. Rosengart, le aseguró que tenía un caso sólido pero al final ella será quien pagará las facturas legales de su padre, que ascienden a más de 2 millones", señala el medio.

