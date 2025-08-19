"Estaba en mi casa una noche para cenar": Jimmy Kimmel revela que salvó a Matt Damon de morir asfixiado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tenso momento. Jimmy Kimmel reveló que el actor Matt Damon estuvo a punto de morir asfixiado durante una cena que organizó en su casa. En una entrevista con Variety, el presentador dijo que fue una de las experiencias más aterradoras que ha vivido.

"Matt Damon estaba en mi casa una noche para cenar. Yo preparé costillas de cerdo. Llegó tarde, tenía mucha hambre y comenzó a comer muy rápido", recordó.

Según detalló, el protagonista de la saga Bourne se atragantó con una costilla que quedó en su garganta por más de una hora.

"Dije: 'Tenemos que llevarlo al hospital', porque si muere en mi casa, me voy a la cárcel por el resto de mi vida. Nunca podré explicar esto de otra forma que no sea como un asesinato", comentó entre risas, aunque reconoció que la situación fue grave.

"Intentamos la maniobra de Heimlich muchas veces. Pero [el trozo de costilla] estaba demasiado abajo", explicó.

Al no obtener resultados con dicho procedimiento de primeros auxilios, Kimmel buscó una solución en internet.

"Hicimos muchas búsquedas en YouTube y finalmente llegamos a la conclusión de que comer pequeños trozos de pan era la forma de hacer que esa costilla bajara al estómago... y el pan lo salvó", aseguró.

Jimmy Kimmel y Matt Damon mantienen una "enemistad ficticia" de años. Todo empezó en 2005, cuando el presentador bromeó diciendo que se había quedado sin tiempo para entrevistar al actor. Desde entonces, ambos protagonizan bromas en público, involucrando incluso a otras celebridades.

Jimmy Kimmel adquiere la ciudadanía italiana en rechazo a la presidencia de Trump

Hace unos días, Jimmy Kimmel reveló que adquirió la ciudadanía italiana como forma de rechazo al "mal" gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el medio The Daily Beast, el presentador anunció su nueva nacionalidad durante un episodio del pódcast de la comediante Sarah Silverman, en el que esta comentó que muchas personas cercanas a ella se están preguntando "dónde conseguirán la ciudadanía" de otros países a raíz del regreso de Trump a la presidencia.

"Sí, obtuve la ciudadanía italiana (...) Lo que está pasando es tan malo como pensaste que iba a ser. Es mucho peor; es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que a él mismo le gustaría que fuera", respondió el conductor de Jimmy Kimmel Live!.

Kimmel, nacido en Nueva York en 1967, pudo acceder a la ciudadanía italiana gracias a su ascendencia materna.