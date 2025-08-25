"Jamás hablaré mal de ella": Gustavo Salcedo se pronuncia tras separarse de Maju Mantilla y niega infidelidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gustavo Salcedo rompió su silencio. El —todavía— esposo de Maju Mantilla se refirió a la exreina de belleza tras confirmar su separación, en un comunicado en sus redes sociales días atrás, y después de “varios meses transcurridos, una conciliación firmada y todo tipo de emociones procesadas”.

Fue ante las cámaras de Amor y fuego que el ex deportista olímpico decidió emitir unas palabras en medio de la ruptura con la recordada Miss Mundo con quien estuvo casado por más 13 años y con quien tiene dos hijos en común.

“Yo soy padre de una niña de nueve años. Tengo tres hermanas mujeres. He visto cómo mi papá ha tratado siempre a mi mamá”, comenzó diciendo Salcedo negando que el motivo de su separación haya sido por una infidelidad como se especulaba. “Y lo que está muy mal es que hablen ustedes de infidelidad. O sea que una pareja, digamos, decida ya no estar juntos. ¿Significa que hay una infidelidad?”, recriminó.

Seguidamente, el empresario de 43 aseguró que “jamás hablará mal” de Maju Mantilla y exhortó a la prensa y al público a “no crear historias” sobre los motivos de su separación de la presentadora de televisión.

“Jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos. Así que toda la historia y todas las cosas que se han inventado en la prensa, lo único que hace es crear morbo en la gente. Y la verdad que está bien mal (…) Las redes sociales pueden decir lo que sea. Yo solo pido respeto. No voy a dar ninguna declaración al respecto. Solamente les digo que no creen historias que no existen”, sostuvo.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se casaron el 4 de febrero de 2012. | Fuente: Instagram (majumantilla)

¿Qué dijo Gustavo Salcedo sobre su separación de Maju Mantilla?

Gustavo Salcedo fue consultado por el comunicado que compartió hace unos días donde confirmó su separación de Maju Mantilla. Al respecto, el empresario no quiso dar mayores detalles del proceso de ruptura con la trujillana.

“No tengo por qué dar detalles de mi vida personal. No tengo por qué ventilar mi vida. Simplemente, ustedes hagan su trabajo”, señaló.

Del mismo modo, reiteró su pedido a los medios —y programas— de espectáculos a no propalar otras versiones sobre su separación de la modelo.

“Ya tienen información de lo que les estoy diciendo, pero no creen historias donde no existen. Ya lo hicieron hace dos años, generando mucho daño y lo vuelven a hacer nuevamente. Les pido que se limiten a su trabajo y que no creen historias”, aseveró.

Al ser consultado por los motivos de difundir el comunicado y que no sea la propia Maju quien lo hiciera, el excompetidor de remo comentó: “Pido que lo dejemos ahí. Tendrían que preguntarle a ella (por qué no difundió un comunicado). Yo no voy a dar ningún detalle de mi vida. No estoy en la obligación de responder”, añadió.

Finalmente, agradeció a la prensa por su preocupación y ratificó el vínculo de padres que tiene con la conductora del programa Arriba mi gente. “Por su puesto (mantendremos la relación de padres). Siempre hemos tenido excelente relación”, concluyó.

Maju Mantilla volvió al programa Arriba mi gente tras conocerse su separación de Gustavo Salcedo. | Fuente: Instagram (majumantilla)

Maju Mantilla compartió peculiar video antes de revelarse su separación

En un primer momento, Maju Mantilla decidió guardar silencio, sin emitir algún pronunciamiento público y ausentándose de la conducción del programa Arriba mi gente. Sin embargo, varios usuarios no dejaron pasar desaparecido uno de los últimos videos publicados en TikTok por la modelo y personalidad de televisión.

Fue el 2 de agosto que la también influencer de 41 años compartió un peculiar video donde hace un breve playback de la canción La Historia del reguetonero cubano El Taiger.

En el registro audiovisual Maju mueve el dedo en señal de dirigirse a alguien mientras suena la canción. “Así que tú historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo quien te dejó. Esa historia era al revés”, se escucha mientras la modelo baila de manera irónica acompañada de su maquillador.

La publicación cuenta con casi 70 mil ‘Me gusta’ y cientos de mensajes en claro apoyo a la modelo. “Maju, el Perú entero está contigo”, “Yo pienso que ahora será feliz. Ese hombre no la merece”, “Muy bien que lo hayas dejado”, “Nunca dejarás de ser la más hermosa del mundo”, “Esa es la actitud”, fueron algunos de los comentarios.