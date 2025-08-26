Últimas Noticias
Natalia Málaga niega romance con Eva Ayllón y explica el origen de su conflicto con el hijo de la cantante

En marzo de 2024, Francisco García Ayllón denunció a Natalia Málaga por presuntamente haber rayado su automóvil.
En marzo de 2024, Francisco García Ayllón denunció a Natalia Málaga por presuntamente haber rayado su automóvil. | Fuente: Instagram: Natalia Málaga
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Según Natalia, la relación con Francisco García Ayllón era normal; sin embargo, tras ser nombrada representante de Eva Ayllón, la dinámica con el hijo de la criolla cambió por completo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La exvoleibolista y actual mánager de Eva Ayllón, Natalia Málaga, rompió su silencio para aclarar la situación que la enfrenta con Francisco García Ayllón, hijo de la cantante criolla. Como se recuerda, en marzo de 2024, el joven denunció a Málaga por presuntamente haber rayado su automóvil.

Según relató la entrenadora peruana de voley, los problemas con Francisco comenzaron cuando la intérprete de Mal paso le pidió que se hiciera cargo de la gestión de sus contratos y presentaciones artísticas.

"Eva me nombra como mánager, pero yo siempre le dije: no me digas mánager, soy tu amiga que te puede ayudar en temas de imagen y contratos. Todo empezó por un tema laboral", explicó.

Málaga señaló que, desde entonces, la relación con el hijo de la cantante cambió radicalmente. "De pronto se perdió el saludo. Ya no saludaba cuando entraba a la casa", contó.

¿Cómo empezó el enfrentamiento entre Natalia Málaga y el hijo de Eva Ayllón?

El episodio que desencadenó el enfrentamiento ocurrió cuando Eva encargó a Málaga y a su asistenta, Denise Loyola, acompañar a Francisco para evaluar un local donde supuestamente debía cantar la criolla.

Incluso se especuló que dicho local era un prostíbulo, lo que, según Málaga, hubiera generado titulares escandalosos.

"El local era un sitio en el que era imposible presentar a Eva Ayllón. Nos opusimos y le dijimos [a Francisco] que no. Luego se lo contamos a Eva; ella nos preguntó qué tipo de lugar era, se lo explicamos y respondió que no había forma [de presentarse en ese local]. Ahí empezaron los problemas. Eva nos estaba enviando para ver algo bueno para ella; nosotros no íbamos a decidir una cosa que no era apta para ella", explicó.

¿Celos profesionales o familiares?

Para la exvoleibolista, el enfrentamiento con Francisco García Ayllón pudo tener origen en celos profesionales o incluso familiares.

"Podría ser. La forma en que actuaba y se comportaba en la parte del trabajo cambió. Después de eso ya nunca hubo una buena relación. Yo creo que respetos, guardan respetos", comentó.

Asimismo, aclaró que Francisco no ejercía como director musical de su madre, sino que fue contratado únicamente como ingeniero de sonido.

Rumores sobre su relación con Eva Ayllón

Natalia Málaga también aprovechó el espacio televisivo para desmentir los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Eva Ayllón.

"Yo entraba a la casa de Eva prácticamente todos los días con Denise. Incluso, Eva me dio las llaves de su casa por cualquier emergencia. No es que yo viviera ahí, ni que entrara cuando me diera la gana. Tampoco es que sea mi pareja; lo aclaro de una vez porque a la gente le encanta el morbo. No soy pareja de Eva Ayllón. Ella es mi íntima amiga, una amiga con la que trabajo y a quien conozco desde hace muchos años. Esta situación, que ha levantado polvo como si fuéramos la pareja del año. Eso es muy desagradable", manifestó.

Agregó que respeta a las personas que tienen otras orientaciones, pero insistió en que en su caso se trata solo de una amistad sólida y de trabajo.

"Yo respeto a las personas que han escogido esa opción, no tengo ningún problema. Tengo muchas amistades con esas orientaciones, las quiero muchísimo, son muy respetuosas y me conocen; también conocen a Eva, y esto no tiene nada que ver. Esta situación, perdóname la palabra, ha jodido a toda mi familia, a mi imagen y a todo. Eso es lo que él ha querido", acotó.

¿En qué quedó el caso legal entre Natalia Málaga y el hijo de Eva Ayllón?

Víctor López, el abogado de Natalia Málaga, informó en el mismo espacio televisivo que la denuncia interpuesta por Francisco García Ayllón fue archivada definitivamente.

"El Ministerio Público ha determinado, de forma definitiva, el archivo en el extremo de la imputación de Francisco, porque después de 10 meses de investigación se ha concluido que no existe ninguna prueba ni medio de convicción que vincule a Natalia con los hechos que le ha imputado el señor Francisco", señaló.

