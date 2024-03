Cameron Diaz se convirtió en madre por segunda vez a los 51 años

Cameron Diaz, de 51 años, y el músico Benjamin Madden, de 45, anunciaron la llegada de un nuevo miembro a su familia. A través de sus redes sociales, la pareja compartió la noticia de que se han convertido en padres por segunda vez. En lugar de mostrar al recién nacido, ambos compartieron una ilustración para acompañar el anuncio.

"Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Cardinal Madden. Él es increíble y estamos muy contentos de que esté aquí", se lee en la publicación. La imagen que acompaña al texto muestra un dibujo que presenta la mitad de un rostro masculino, algunas flores y la frase "A little bird whispered to me" ("Un pequeño pájaro me susurró").

La relación de Cameron Diaz y Benjamin Madden se remonta a 2014, y desde entonces han compartido una vida llena de amor y complicidad. Sin embargo, la pareja enfrentó desafíos rumbo a la paternidad, pues Raddix, su hija mayor, nació hace cuatro años mediante gestación subrogada.

Los proyectos profesionales de Cameron Diaz

Tras el anuncio de su retiro temporal del cine en 2018, Cameron Diaz regresa a la pantalla grande este año con el estreno de Back in Action, una película de acción y comedia. En este proyecto, la actriz comparte escena con Jamie Foxx, con quien trabajó previamente en Annie en 2014.

Su papel en The Mask (1994), la icónica comedia protagonizada por Jim Carrey, catapultó a Cameron a la primera línea de Hollywood y la convirtió en una de las estrellas más rentables de la gran pantalla.

Por su parte, Benjamin Madden continúa siendo un miembro activo del grupo de rock Good Charlotte, aunque ha dedicado más tiempo a su vida familiar en los últimos años.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis