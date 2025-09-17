Cardi B está embarazada y espera su cuarto bebé, el primero con su novio Stefon Diggs

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cardi B anunció que está esperando a su cuarto hijo, el primero con su novio, Stefon Diggs, jugador de la NFL. La rapera estadounidense reveló la noticia en una entrevista para el programa CBS Mornings, donde recordó que ya es madre de tres hijos: Blossom, Kulture y Wave, fruto de su matrimonio con el rapero Offset.

Diggs, por su parte, es padre de una niña llamada Nova, nacida en 2016.

Según la rapera, su pareja la hace sentir "segura, confiada y fuerte" en este proceso. Relató que incluso la ayudó a superar un ataque de pánico reciente, relacionado con la presión del lanzamiento de su álbum.

Cardi B y Diggs iniciaron su relación en octubre de 2024 y en mayo de 2025 hicieron su primera aparición pública juntos en un partido entre los Boston Celtics y los New York Knicks en el Madison Square Garden. Hasta entonces, la artista había evitado confirmar los rumores de su romance.

Cardi B hizo público su embarazo antes de contárselo a sus padres

La rapera explicó que decidió mantener en reserva su embarazo hasta cerrar compromisos laborales y asegurarse de la salud del bebé. Comentó que incluso no había informado a sus padres al momento de grabar la entrevista, aunque planeaba hacerlo antes de su emisión.

"Ahora compren mi álbum para que pueda comprar pañales y toallitas. ¡Ya se los conté, así que vayan a apoyarme porque ahora soy mamá de cuatro!", bromeó al dirigirse a sus seguidores.

Cardi recordó que ella y Diggs ya habían hablado de tener un hijo juntos.

"Todos me decían: 'Deberían divertirse'. Y nos divertimos demasiado, y ahora estoy aquí. ¡Estoy aquí! ¡Nos divertimos demasiado! Estamos muy emocionados. Estamos muy felices", concluyó.