Susana Baca, Nicole Zignago y Alejandro y María Laura entre los peruanos nominados a los Latin Grammy 2025

Los Latin Grammy 2025 están cada vez más cerca. A solo un par de meses de su celebración, se dio a conocer la lista completa de nominados para la vigésima quinta edición de los premios.
La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 17 de septiembre la lista oficial de nominados a los Latin Grammy 2025. El anuncio se transmitió en vivo a través de su canal de YouTube y presentó a los aspirantes en las principales categorías, además de incluir dos apartados nuevos: Mejor Canción de Raíces y Mejor Música para Medios Visuales.
Posteriormente, la organización publicó en su página web el listado completo de nominados. Entre ellos figuran los artistas peruanos Susana Baca, Nicole Zignago, Alejandro y María Laura y Renzo Bravo (exintegrante de Ádammo), quienes competirán en distintas categorías.
Nominaciones de los artistas peruanos
Susana Baca – Mejor Álbum Folclórico
La cantante peruana compite con su disco Conjuros.
Mejor Álbum Folclórico (para álbumes vocales o instrumentales con al menos 51% de material nuevo de música folclórica):
Conjuros – Susana Baca
Joropango Kerreke – Daniela Padrón
Lentamente – Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú
Candombe – Julieta Rada
#Anonimas&Resilientes – Voces Del Bullerengue
Nicole Zignago – Mejor Canción Pop
La cantautora fue nominada por su tema Te Quiero.
Mejor Canción Pop (para sencillos con al menos 60% de letra en español; premio a los compositores):
Bogotá – Andrés Cepeda. Compositores: Andrés Cepeda, Mauricio Rengifo y Andrés Torres
El Día Del Amigo Rafa Arcaute – CA7RIEL y Paco Amoroso. Compositores: Gino Borri, CA7RIEL, Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez y Federico Vindver
Querida Yo – Yami Safdie & Camilo. Compositores: Camilo, Gonzalo Ferreyra, Nicolás Ramírez y Yami Safdie
Soltera – Shakira. Compositores: Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno y Shakira
Te Quiero – Nicole Zignago. Compositores: Juan Ariza, Covi Quintana y Nicole Zignago
Alejandro y María Laura – Mejor Álbum Cantautor
El dúo peruano fue considerado en esta categoría con su disco Dos Hemisferios.
Mejor Álbum Cantautor (para interpretaciones de artistas solistas o dúos):
Dos Hemisferios – Alejandro y María Laura
El cuerpo después de todo – Valeria Castro
Cancionera – Natalia Lafourcade
Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana
Relatos – Ale Zéguer
Renzo Bravo – Mejor Canción Pop/Rock
El músico peruano, exintegrante de Ádammo, fue nominado como compositor por el tema Lucifer, interpretado por Lasso.
Mejor Canción Pop/Rock (premio a los compositores; canciones nuevas con al menos 60% de letra en español):
Ángulo Muerto – Leiva. Compositor: Leiva
Desastres Fabulosos – Jorge Drexler y Conociendo Rusia. Compositores: Conociendo Rusia, Jorge Drexler y Pablo Drexler
Lucifer – Lasso. Compositores: Renzo Bravo, Lasso y Orlando Vitto
No llames lo mío nuestro – Joaquina. Compositores: Joaquina y Andry Kiddos
Tu Manera De Amar – Debi Nova. Compositores: Julián Bernal y Debi Nova
Un último vals – Joaquín Sabina. Compositores: Leiva, Benjamín Prado y Joaquín Sabina
¿Cuándo será la ceremonia de los Latin Grammy 2025?
La gala de premiación de los Latin Grammy 2025 se llevará a cabo el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.