Susana Baca, Nicole Zignago y Alejandro y María Laura entre los peruanos nominados a los Latin Grammy 2025

Se han dado a conocer las nominaciones a los Latin Grammy 2025.
Se han dado a conocer las nominaciones a los Latin Grammy 2025.
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Los Latin Grammy 2025 están cada vez más cerca. A solo un par de meses de su celebración, se dio a conocer la lista completa de nominados para la vigésima quinta edición de los premios.

¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 17 de septiembre la lista oficial de nominados a los Latin Grammy 2025. El anuncio se transmitió en vivo a través de su canal de YouTube y presentó a los aspirantes en las principales categorías, además de incluir dos apartados nuevos: Mejor Canción de Raíces y Mejor Música para Medios Visuales.

Posteriormente, la organización publicó en su página web el listado completo de nominados. Entre ellos figuran los artistas peruanos Susana Baca, Nicole Zignago, Alejandro y María Laura y Renzo Bravo (exintegrante de Ádammo), quienes competirán en distintas categorías.

Nominaciones de los artistas peruanos

Susana BacaMejor Álbum Folclórico

La cantante peruana compite con su disco Conjuros.


Mejor Álbum Folclórico (para álbumes vocales o instrumentales con al menos 51% de material nuevo de música folclórica):

Conjuros – Susana Baca

Joropango Kerreke – Daniela Padrón

Lentamente – Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú

Candombe – Julieta Rada

#Anonimas&Resilientes – Voces Del Bullerengue

Nicole ZignagoMejor Canción Pop

La cantautora fue nominada por su tema Te Quiero.


Mejor Canción Pop (para sencillos con al menos 60% de letra en español; premio a los compositores):

Bogotá – Andrés Cepeda. Compositores: Andrés Cepeda, Mauricio Rengifo y Andrés Torres

El Día Del Amigo Rafa Arcaute – CA7RIEL y Paco Amoroso. Compositores: Gino Borri, CA7RIEL, Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez y Federico Vindver

Querida Yo – Yami Safdie & Camilo. Compositores: Camilo, Gonzalo Ferreyra, Nicolás Ramírez y Yami Safdie

Soltera – Shakira. Compositores: Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno y Shakira

Te Quiero – Nicole Zignago. Compositores: Juan Ariza, Covi Quintana y Nicole Zignago

Alejandro y María Laura – Mejor Álbum Cantautor

El dúo peruano fue considerado en esta categoría con su disco Dos Hemisferios.


Mejor Álbum Cantautor (para interpretaciones de artistas solistas o dúos):

Dos Hemisferios – Alejandro y María Laura

El cuerpo después de todo – Valeria Castro

Cancionera – Natalia Lafourcade

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana

Relatos – Ale Zéguer

Renzo Bravo – Mejor Canción Pop/Rock

El músico peruano, exintegrante de Ádammo, fue nominado como compositor por el tema Lucifer, interpretado por Lasso.


Mejor Canción Pop/Rock (premio a los compositores; canciones nuevas con al menos 60% de letra en español):

Ángulo Muerto – Leiva. Compositor: Leiva

Desastres Fabulosos – Jorge Drexler y Conociendo Rusia. Compositores: Conociendo Rusia, Jorge Drexler y Pablo Drexler

Lucifer – Lasso. Compositores: Renzo Bravo, Lasso y Orlando Vitto

No llames lo mío nuestro – Joaquina. Compositores: Joaquina y Andry Kiddos

Tu Manera De Amar – Debi Nova. Compositores: Julián Bernal y Debi Nova

Un último vals – Joaquín Sabina. Compositores: Leiva, Benjamín Prado y Joaquín Sabina

¿Cuándo será la ceremonia de los Latin Grammy 2025?

La gala de premiación de los Latin Grammy 2025 se llevará a cabo el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Latin Grammy 2025 Susana Baca Nicole Zignago Alejandro y María Laura

