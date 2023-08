Selena Gomez promociona su nuevo sencillo con ayuda de un icónico audio de 'Sex and the city'

Selena Gomez ha generado una gran expectativa entre sus seguidores al compartir un emocionante adelanto de su nuevo sencillo, titulado Single soon, cuyo lanzamiento está programado para el 25 de agosto. Con un ingenioso video compartido en sus redes sociales, Selena ha logrado captar la atención de su enorme comunidad de fanáticos, acumulando en TikTok casi 35 millones de reproducciones, más de 5 millones de "me gusta" y 35 mil comentarios entusiastas en cuestión de horas. ¿Por qué que ha causado tanto revuelo?

La intérprete My mind & me, Lose you to love me, Come & Get It ha decidido rendir homenaje a una de las series más icónicas de este siglo: Sexo en Nueva York (Sex and the city). En particular, Selena utilizó un extracto de audio de Samantha Jones (interpretada por Kim Cattrall), para recrear una escena donde Samantha atiende la llamada de un hombre desconocido: "- ¿Hola? - Se acabó, se lo he contado a mi mujer. - ¿Quién llama?". Este extracto de audio se acompaña de un breve mensaje: "Single soon this Friday (Pronto soltera este viernes), en referencia a la fecha de lanzamiento de su canción.

Los seguidores de Selena Gomez han respondido con entusiasmo. Comentarios como "Estar soltera está de moda", "La reina ha vuelto para salvar la música pop", "Va a ser un hit", "El video musical será icónico, puedo sentirlo", "Ya no puedo esperar más por single soon", "Selena activa en todos lados me da vida", "Amamos a la nueva Sel empoderada" y "Nunca me había emocionado tanto para que sea viernes" llenan la sección de comentarios del video de apenas siete segundos.

Otros fanáticos aprovecharon para especular sobre a quién podría estar haciendo referencia este audio. Mientras algunos sugieren que es una estrategia de marketing ingeniosa y que "solo es un sonido", otros señalan posibles destinatarios como Zayn Malik y Justin Bieber. “Yo creo que es para Zayn. Se suponía que ya no continuaron porque él seguía viendo a Gigi (Hadid)”, “¡Está tan obsesionada con Hailey y Justin!”, "Lo entendiste tú, lo entendí yo, lo entendió él y lo entendió ella".

La respuesta de Kim Cattrall

Kim Cattrall, la actriz detrás del icónico personaje de Samantha Jones, también ha reaccionado al video de Selena Gomez. Ella compartió su aprobación en Twitter al comentar brevemente: "Apruebo este mensaje". La respuesta fue motivo para que sus seguidores pidiesen un cameo de Samantha en el videoclip de Single soon.

Este adelanto no es la única referencia a Sexo en la ciudad que Selena ha compartido. Antes de este video, la cantante compartió una serie de imágenes que hacen alusión a otro momento emblemático de la serie: la escena cuando Jack Berger (Ron Livingston) terminó su relación con Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), a través de un post-it que dice: "Lo siento. No puedo. No me odies".

¿Colaboración con Karol G?

Mientras Selena Gomez se prepara para el lanzamiento de Single soon, los rumores de una posible colaboración con Karol G han aumentado, especialmente después de que Selena asistiera al concierto de la Bichota en Los Ángeles. La especulación se intensificó aún más cuando Selena compartió una imagen en Instagram en la que se abraza con Karol G, acompañada por la descripción "hermana de otro hombre". Los fans de ambas artistas han expresado su entusiasmo sobre la posibilidad de una colaboración futura, aunque por ahora no se han confirmado mayores detalles.