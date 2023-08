¿Volverán a besarse? Madonna y Britney Spears estarían juntas otra vez en concierto el 2024

Madonna y Britney Spears volverían a compartir un escenario en marzo de 2024 en Los Ángeles, California. Esto, como parte de la gira ‘The Celebration Tour’ que ‘la reina del pop’ programó para conmemorar los 40 años de trayectoria en la música luego de su recuperación tras haber estado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por una infección bacteriana.

De acuerdo con información de Page Six, Madonna, quien cumplió 65 años el último 16 de agosto, busca que Britney Spears, de 41 años, pueda acompañarla en sus conciertos del próximo año con motivo de cumplirse el vigésimo aniversario de su colaboración en el álbum ‘Me Against the Music’ lanzado en octubre de 2003.

“Madonna originalmente quería que Britney Spears se uniera a ella en la gira de este año (…) Todo se retrasó debido a su enfermedad, pero ella todavía quiere que Britney se una a ella en el Kia Forum de Los Ángeles”, contó una fuente al medio internacional.

En efecto, la gira de Madonna estaba programada para iniciar el 15 de julio pasado. No obstante, la intérprete de ‘Material Girl’, ‘Like a Virgin’, ‘Holiday’, entre otros éxitos, decidió empezar su tour el próximo 14 de octubre, en Londres, debido a los problemas de salud.

Madonna y Britney Spears volverían a estar juntas en un escenario el 2024. | Fuente: Getty Images | Fotógrafo: Kevin Winter

Del mismo modo, la bailarina anunció que las fechas en Norteamérica se darán el 13 de diciembre en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York), seguida de actuaciones en Boston, Seattle, Chicago, Las Vegas, Atlanta y Los Ángeles.

Madonna y Britney Spears tienen una amistad de muchos años

Madonna y Britney Spears mantienen una amistad de varios años donde compartieron momentos y sucesos que marcaron tendencia. Una de las escenas más recordadas es el beso que ambas se dieron en los MTV Video Music Awards de 2003.

Fue durante su interpretación de ‘Like a Virgin’ que Madonna, junto a Britney Spears y Christina Aguilera, se dieron un apasionado beso muy recordado en los premios MTV y que fue plasmado en varias fotografías que, hasta la fecha, sigue generando controversias siendo uno de los momentos más impactantes en la historia de la música.

Ahora, Madonna busca que Britney Spears regrese a los escenarios luego de su última presentación en un recital en Austin Texas en octubre de 2018 en su gira ‘Piece of me’ y tras recuperar su libertad legal tras estar más de 13 años bajo el control legal y financiero de su padre, Jamie Spears, con quien buscaría reconciliarse.