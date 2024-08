"Ya no me junto con esa chusma": Carlos Villagrán desata controversia por comentario sobre Florinda Meza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sin querer queriendo, la esperada serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, explorará la vida y carrera del creador de queridos personajes como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. La expectativa es grande porque se espera que la producción revele aspectos inéditos del célebre comediante, icluyendo su relación con Florinda Meza, quien manifestó su descontento por el proyecto.

Meza, de 75 años, expresó hace poco su preocupación por la forma en que el contenido de la serie podría afectar su imagen y su relación con el legado de Chespirito.

En medio de esta polémica y a medida que se acerca el estreno de la serie, Carlos Villagrán, famoso por interpretar a Quico en el Chavo del 8, fue consultado sobre la posibilidad de tener su propia biopic. Durante una reciente visita a Buenos Aires, el actor mexicano dijo que "sería muy chocante" tener una producción similar, pues prefiere que la gente lo recuerde tal como fue.

Además, se refirió a Florinda Meza a propósito de su postura contra el rodaje de Sin querer queriendo: "¿Doña Florinda? Ya no me junto con esa chusma", declaró al programa Intrusos.

¿Por qué Florinda Meza expresó su descontento por la serie de Chespirito?

Florinda Meza, conocida por su papel de 'Doña Florinda' en el programa cómico El Chavo del 8, utilizó las redes sociales para aclarar su posición con relación a la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Meza aseguró que no se opone a la realización de la bioserie de su difunto esposo; sin embargo, su principal preocupación radica en que la producción no la trataría con "con respeto".

"Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños... ¡total mentira! Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera, pero ¿a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto?", sostuvo Meza.

No la contactaron

Florinda Meza subrayó que no ha sido consultada en relación con el proyecto biográfico y cuestionó la falta de contacto por parte de los responsables del mismo.

"A mí nadie me ha informado nada, nadie me ha hecho tan siquiera una llamada telefónica, o sea, ¿tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive?", expresó.

La actriz hizo hincapié en que su vida, su nombre, su trayectoria y su poder de convocatoria son de su propiedad; y que no pueden ser utilizados a placer por cualquier persona.

"Mi vida es mi vida y no quiero que la usen, mucho menos para lucrar", agregó.

De acuerdo con el medio El Imparcial de México, antes de su fallecimiento, Roberto Gómez Bolaños expresó que autorizaba a Florinda Meza para dar "el visto bueno" a los proyectos relacionados con su legado.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis