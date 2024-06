"Se necesita un proceso legal": Florinda Meza asegura que no hay testamento sobre los derechos de 'Chespirito'

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, reveló que el comediante mexicano no dejó un heredero designado para los derechos de 'Chespirito'. Ante la necesidad de aclarar esta cuestión, la actriz señaló que se requiere iniciar un proceso legal con los hijos del creador de El Chavo del 8.

"Él no dejó en el testamento su nombre, su vida, su personalidad; no lo testó. Debería hacerse un proceso, no sé, supongo que, ante notario, un proceso legal, y en este caso sería entre siete, los seis hijos y yo", explicó la recordada 'Doña Florinda'.

No obstante, Meza no ha confirmado una fecha para el inicio de este acuerdo que pondría fin a los problemas que impiden la transmisión de los capítulos de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, entre otros programas del autor mexicano.

"El proceso aún no se ha realizado, y como él no dejó testamento, nadie es realmente dueño de su nombre o su vida", enfatizó.

Hace poco se presentó un adelanto de la serie Sin querer queriendo, basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños. Este proyecto ha causado discrepancias entre Meza y Roberto Gómez Fernández, hijo de 'Chespirito', ya que este último decidió no contar con el aporte de la actriz para el guion del proyecto.

¿Florinda Meza contra la serie biográfica de 'Chespirito'?

En octubre pasado, Florinda Meza utilizó sus redes sociales para aclarar su posición con relación a la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como 'Chespirito'.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz aseguró que no se opone a la realización de la bioserie de su difunto esposo; sin embargo, su principal preocupación radica en que la producción no la trataría a ella "con respeto".

"Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños... ¡total mentira! Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera, pero ¿a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto?", sostuvo Meza.

No la contactaron para el proyecto Sin querer queriendo

Florinda Meza subrayó que no ha sido consultada en relación con el proyecto biográfico y cuestionó la falta de contacto por parte de los responsables del mismo.

"A mí nadie me ha informado nada, nadie me ha hecho tan siquiera una llamada telefónica, o sea, ¿tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive?", expresó.

La actriz hizo hincapié en que su vida, su nombre, su trayectoria y su poder de convocatoria son de su propiedad; y que no pueden ser utilizados a placer por cualquier persona.

"Mi vida es mi vida y no quiero que la usen, mucho menos para lucrar", agregó.

