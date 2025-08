“Yo era huérfano”: Carlos Villagrán y su respuesta sobre la relación de 'Quico' con 'Doña Florinda'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El recordado actor mexicano Carlos Villagrán, famoso por su interpretación de ‘Quico’ en El Chavo del 8, fue entrevistado en el programa Esta Noche. Durante la conversación, el conductor le preguntó sobre sus excompañeros del icónico elenco, pero una respuesta en particular llamó la atención del público.

Al referirse al personaje de Doña Florinda, Pimentel optó por evitar mencionar directamente a la actriz Florinda Meza y en su lugar preguntó: “Solo quiero hablar del personaje. De tu mamá. ¿Había una buena relación con 'Quico'?”. Ante ello, Villagrán respondió con ironía y contundencia: “Yo era huérfano”, dando a entender que no existe ningún vínculo actual con la actriz, y dejando el tema cerrado sin ahondar en más detalles.

El silencio del actor cobra especial relevancia en medio de la controversia que rodea a Florinda Meza tras el estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, donde ha recibido múltiples críticas.

En contraste, Villagrán sí se animó a hablar sobre María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, con quien aseguró no haber tenido una relación cercana, aunque destacó su profesionalismo: “Se puede decir que no hubo, ni para bien ni para mal (...) Yo admiro a ‘La Chilindrina’ porque cumplía y es una sensacional actriz”, concluyó.

Carlos Villagrán descarta reencuentro con 'La Chilindrina' y Edgar Vivar

Carlos Villagrán descartó que vaya a reunirse con María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, sus excompañeros en la recordada —y exitosa— serie El Chavo del 8, de Roberto Gómez Bolaños.

Cabe resaltar que tanto Edgar Vivar, actor que interpretaba al Señor Barriga y María Antonieta, la popular Chilindrina, se presentaron, recientemente, en dos eventos en Lima.

El primero estuvo como invitado especial en el circo de la Chola Chabuca, que celebra su 25 aniversario. Mientras que la actriz mexicana se presentó en el Mall de Sur para su Circo Estelar. Del mismo modo, Carlos Villagrán vino a la capital peruana para realizar su show de despedida en el Mall Plaza del Callao.

A pesar de que los tres artistas coincidieron en su estadía en Lima, el actor que interpreta a 'Quico' negó, ante las cámaras de Amor y Fuego, que tenga la intención de juntarse con sus dos colegas.

“María Antonieta y Edgar Vivar. Quizá en algún momento se puedan encontrar porque entiendo que no se ven siempre”, señaló la reportera del programa de espectáculos.

Ante este comentario, Carlos Villagrán respondió: “Yo no me junto con esa chusma. Ellos tienen sus motivos, sus razones. Todo eso. Los respeto a todos, pero no. Los periodistas, yo sé que quieren que nos juntemos otra vez, pero si no se da, no se da”.