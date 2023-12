Carlos Vives sobre la separación de Shakira y Gerard Piqué: "En Europa no valoran el matrimonio"

Después de que Carlos Vives realizara con éxito su gira por Estados Unidos y Europa, el cantante colombiano regresó a su país natal para promocionar su próximo show el 15 de diciembre en Bogotá.

Entre las entrevistas que tenía que dar, el intérprete de Carito llegó a la emisora Bésame donde, aparte de contar detalles de su concierto, también tocó el tema de Shakira y Gerard Piqué. El artista comentó la importancia del matrimonio y se sorprendió de ver cómo en el viejo continente las separaciones amorosas lo toman como “algo pasajero”.

“Me llamó mucho la atención de cuando ella -Shakira- se separa que, para la gente, en Europa o en general, ya no valora el matrimonio. Para las mujeres colombianas, para una mujer como Shakira su matrimonio es lo más sagrado, es decir, no es que ella esté herida porque sí”, dijo Carlos Vives.

Por eso lo comparó con Colombia y Latinoamérica donde la unión entre dos personas es algo sagrado: “Es que me di cuenta de eso, hay una sociedad a la que le da igual que uno se case, algo desechable y yo le digo: ‘Perdóname, pero para una mujer como Shakira ver el dolor de los niños es algo muy duro’”.

De acuerdo con Carlos Vives, la manera en la que manejó Shakira su separación con Gerard Piqué es de una mujer admirable. “La respeto, es una mujer increíble”, señaló.

Carlos Vives: "Espero que Shakira encuentre el amor"

Después de haber admitido su culpabilidad en fraude para proteger su carrera y la de sus hijos, Shakira continúa sacando adelante su carrera artística. A pesar de que no pasó bien la semana pasada por el juicio en España, su gran amigo Carlos Vives le envió su apoyo en estos momentos.

"Todo va a estar bien, divina, se merece lo mejor", dijo el artista colombiano. "Yo creo que todos sus amigos y familia hemos estado allí, ella tiene mucha fuerza y esa alma artista, como dicen ustedes, 'tiene mucho arte'. Ojalá que encuentre el amor, tiene que ser feliz", comentó para Europa Press.

Piqué no dará la versión de su ruptura con Shakira

Gerard Piqué aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a todos aquellos que hurgaron en su vida privada, argumentando que desconocen la realidad de lo sucedido. "La gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado y no quiero que salga, porque es privado y es mío... muchos se basan en informaciones que en su gran mayoría no son reales".

El exdeportista dejó en claro que no daría su versión de los hechos relacionados con la madre de sus hijos. "Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré", dijo en la radio catalana RAC1.

Shakira admite fraude para evitar ir a prisión

La cantante colombiana deberá pagar una multa que asciende a los 7,3 millones de euros a fin de culminar su proceso y así rebajar su condena para evitar ir a prisión. Ello, luego de admitir ante la justicia haber defraudado por 14,5 millones de euros al fisco español entre los años 2012 y 2014.

Shakira logró un acuerdo que incluye una pena de tres años de prisión, la cual quedará suspendida debido a la sanción. En principio, la Fiscalía pedía ocho años y dos meses de cárcel en su contra. Asimismo, ratificó ante la Audiencia de Barcelona el acuerdo logrado por su defensa legal. Esta situación evita el juicio que estaba previsto para este lunes. Para librarse de la prisión, pagará 432 mil euros; es decir, 400 euros por cada día que debía permanecer recluida.