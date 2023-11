“La gente ya no sabe qué está viendo”: Gerard Piqué critica al fútbol actual

La exfutbolista Gerard Piqué, figura del FC Barcelona y de la Selección de España, participó de una charla en la que volvió a criticar el modelo actual del fútbol, señalando incluso que “la gente ya no sabe qué está viendo”.

El exdefensor conversó con Carlos Carpio, periodista del diario Marca, en medio del Business Sports Forum, y enumeró los problemas que tiene con el deporte moderno.

Las críticas de Gerard Piqué al fútbol

"El deporte tiene que ir hacia el entretenimiento. Tiene pocas horas para entretenerse. No solo compite con otros deportes, sino contra las redes sociales y las plataformas tipo Netflix. Es evidente que el fútbol compite con todos", refirió el español.

"Al final el deporte va hacia realizar competiciones más cortas y más especializadas. Como hacen en Estados Unidos con la NFL. Son cuatro meses de competición y luego la Superbowl. Pero el país se paraliza. Aquí hay mil competiciones que la gente ya no sabe ni qué está viendo", añadió.

"Los jóvenes están acostumbrados a otras velocidades y ritmos. Pueden ver varias pantallas a la vez, mientras utilizan las redes sociales para estar informados. Para tener toda esta información no tiene sentido estar en una habitación viendo un partido de 90 minutos. En los 90, no había nada más. No se podía escoger. La forma de consumir hoy es totalmente distinta. Pero esto no significa que el fútbol haya perdido atractivo", señala.

Entonces, ante estos problemas, señala que se debe cambiar el modelo.

"Si tienes una competición europea, y los clubes no están regulados con las mismas normas, los clubes españoles tienen que endeudarse para poder enfrentarse al resto. En Estados Unidos nos llevan mucha ventaja. Porque ellos comenzaron a gestionar así sus competiciones. De hecho, nacen así. En Europa deberían juntarse todos los actores para llegar a un acuerdo común, y eso es muy difícil", añadió.

No es necesario tantos equipos

En el caso de LaLiga, Piqué refirió que no es necesario que la competencia tenga 20 equipos para rellenar el calendario, sino que es importante distribuir el dinero de forma equitativa entre los que haya.

"No hace falta tener equipos de 20 equipos. Hasta con 12 equipos, una liga española sería igual de potente. Y así un reparto más equitativo sería más razonable. Sin Barca y Madrid, el Andorra valdría cero. El pastel no está bien repartido", remarcó.

"La Superliga es una liga cerrada. Y yo estoy en contra de eso. Hay muchos que se quedarían fuera, y equipos como el Betis o el Aston Villa, o la Roma su valor pasaría a ser cero. Y pierdes a sus seguidores, cuya masa es brutal. Y sus clubes estarían casi avocados a no existir. Si reduces el calendario, puedes competir más y mejor. Estoy en contra de la Superliga, pero hay que reducir el calendario", finalizó.