Carmen Salinas contó en sus redes sociales que perdió a su hermano y su cuñada a causa del nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram / Carmen Salinas

Una tragedia. Eso fue lo que vivió la actriz mexicana Carmen Salinas durante la pandemia al perder a dos de sus familiares, víctimas del nuevo coronavirus, que ha causado, aproximadamente, 1,6 millones de muertes en todo el mundo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “María Mercedes” reveló que su hermano Jorge Salinas y su cuñada María Eugenia Ríos de Salinas perdieron la vida en menos de una semana a causa de la COVID-19.

Carmen Salinas compartió dos publicaciones: en la primera, puede verse una fotografía de su hermano, mientras en la segunda a la esposa del mismo. La artista también aprovechó en advertir a sus más de 450 000 seguidores que tomen precauciones para cuidarse del virus.

“Él fue mi adorado hermano, Jorge Salinas, quien falleció el 12 de noviembre de COVID-19, y a los seis días murió su adorada esposa, María Eugenia. Fue por esta maldita enfermedad en la que muchos no creen y se aconseja no salir de la casa, no hacer fiestas. Y a muchos les vale y siguen sin mascarillas y en fiestas. Por amor de Dios, cuídense. Cuiden a sus padres y hermanos mayores”, escribió en la leyenda de la instantánea de su hermano.

Salinas aseveró que su hermano y su cuñada tenían más de 60 años de casados. Y en una tercera publicación, en la que ambos se ven jóvenes, reiteró que fallecieron apenas seis días después de contraer la COVID-19. “Hagan caso, usen tapabocas, no vayan a fiestas ni salgan de casa”, advirtió.

Como se recuerda, a la fecha, Carmen Salinas pertenece al grupo de la población vulnerable frente al nuevo coronavirus. Natural de Coahuila (México), la actriz nació en 1939 e inició su carrera en la década de 1960.

En toda su trayectoria artística ha formado parte de diversas producciones, siendo las primeras “La vecindad”, “La frontera”, “El chofer”, entre otras. También integró el elenco de las recordadas “Abrázame muy fuerte”, “Mi pequeña traviesa” y “María la del Barrio”.