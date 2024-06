Casa de Marilyn Monroe es declarada monumento histórico y se salva de la demolición

La casa en la cual Marilyn Monroe falleció en 1962 fue declarada monumento histórico cultural por las autoridades de Los Ángeles que la salvaron así de ser demolida, luego de una agria batalla legal.

Los 14 miembros del Concejo municipal de Los Ángeles votaron a favor de otorgar la designación y proteger la propiedad de 270 m2 localizada en el prestigioso vecindario de Brentwood.

"Tenemos la oportunidad de hacer algo hoy en día que debía haberse hecho hace 60 años", dijo la concejala Traci Park, en un discurso antes de votar por su protección.

"No hay otra persona o lugar en la ciudad de Los Ángeles más icónicas que Marilyn Monroe y su hogar en Brentwood", agregó.

Fue la casa donde encontraron sin vida a Marilyn Monroe

La escultural diva de Gentlemen prefer blondes y Some like it hot compró la propiedad estilo colonial español de cuatro habitaciones en febrero de 1962.

Y fue allí donde fue encontrada sin vida seis meses después a consecuencia de una sobredosis cuando tenía apenas 36 años.

Seis décadas después sus seguidores continúan colocando flores ocasionalmente en la propiedad, que también es punto de visita para turistas que visitan la ciudad.

La casa, construida en la década de 1920, pasó por varios dueños y remodelaciones durante estos sesenta años.

¿A quién pertenece la casa de Marilyn Monroe?

Pertenece actualmente a una pareja que posee la propiedad vecina y que compró esta casa en julio por 8,35 millones de dólares para demolerla y extender su residencia, lo que desató la batalla legal hace un año.

Brinah Milstein y su esposo, el productor Roy Bank, habían conseguido el permiso para proseguir con su plan pero historiadores, fans de Monroe y ciudadanos levantaron una campaña de oposición que impulsó al Concejo municipal.

"Perder este pedazo de la historia, la única casa que Monroe tuvo, sería un golpe devastador a la preservación histórica y a una ciudad donde menos de 3% de las designaciones históricas están asociadas al patrimonio de mujeres", dijo Park. AFP

