Charles Leclerc anuncia su compromiso con Alexandra Saint Mleux: así fue la romántica propuesta junto a su mascota

El piloto de Ferrari usó a su perrito Leo como cómplice para entregar el mensaje más tierno: “¡Papá se quiere casar contigo!”.

El piloto monegasco Charles Leclerc, figura destacada de la escudería Ferrari en la Fórmula 1, sorprendió a sus seguidores al revelar su compromiso con su pareja, Alexandra Malena Saint Mleux. La noticia fue anunciada este 2 de noviembre a través de una publicación conjunta en Instagram, apenas una semana después de que el corredor obtuviera el segundo lugar en el Gran Premio de México.

En las imágenes compartidas, la pareja aparece acompañada de su perro Leo, quien jugó un papel clave en la romántica propuesta. Leclerc colocó en el collar del can una pequeña placa con el mensaje: “Dad wants to marry you!” (“¡Papá se quiere casar contigo!”), gesto que conmovió a los seguidores del piloto.

Junto a las tiernas fotografías, donde Alexandra luce un elegante vestido azul cielo con detalles de encaje, Leclerc escribió: “Mr² & Mrs. Leclerc”. La joven, de ascendencia mexicana por parte de su madre y suiza por su padre, mostró su anillo de compromiso, mientras ambos posaban sonrientes.

El anuncio generó una ola de felicitaciones por parte de amigos y celebridades. Eiza González escribió en los comentarios: “Felicidades linda!!!”, mientras que Renata Notni también se sumó a los buenos deseos. Su colega y amigo, el piloto español Carlos Sainz, no dudó en reaccionar con un entusiasta “Yesssss”.

Una historia de amor que conquistó a los fans

La relación entre Leclerc y Saint Mleux se hizo pública en marzo de 2023, cuando ambos asistieron juntos a la Semana de la Moda de París. Desde entonces, se les ha visto compartir momentos importantes, como el Gran Premio de Mónaco 2024, donde el piloto logró una victoria en casa, y la adopción de su perro Leo, ahora protagonista del compromiso.

Aunque Alexandra ha preferido mantener un perfil bajo, su vínculo con Leclerc ha aumentado notablemente su popularidad en redes sociales, donde ya es considerada una de las “it girls” europeas del momento.

En una entrevista con ESPN, Leclerc mencionó el especial lazo que los une a México: “Ella no nació aquí, pero su mamá es de Cancún. Desde pequeña ha venido muchas veces y habla español como lengua materna. Amo la cultura mexicana gracias a ella”, expresó el piloto.