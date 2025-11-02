Julia Fox genera polémica por disfraz ensangrentado de Jackie Kennedy: nieto de JFK lo calificó como “repugnante”

La actriz fue acusada de glorificar la violencia política tras presentarse en una fiesta de Halloween con un atuendo que evocaba la tragedia del asesinato de John F. Kennedy.

La actriz y modelo Julia Fox desató una fuerte polémica en redes sociales tras presentarse en una fiesta de Halloween con un disfraz inspirado en el histórico conjunto rosa que Jackie Kennedy llevaba el día del asesinato de John F. Kennedy en 1963. La intérprete no solo reprodujo el icónico atuendo, sino que añadió manchas de sangre exageradas para acentuar el impacto visual.

Nieto de John F. Kennedy criticó el disfraz

El gesto de Fox fue ampliamente criticado por considerarse una falta de respeto hacia la ex primera dama y la tragedia que marcó a Estados Unidos. Uno de los primeros en reaccionar fue Jack Schlossberg, nieto del expresidente, quien escribió en X (antes Twitter):

“Que Julia Fox glorifique la violencia política es repugnante, desesperado y peligroso. Estoy seguro de que su difunta abuela estaría de acuerdo”.

Otros usuarios calificaron la elección de la actriz como una muestra de morbosidad y búsqueda de atención, cuestionando los límites del “arte” en contextos sensibles.

Julia Fox se defiende de las críticas

Ante las críticas, la protagonista de Diamantes en bruto respondió en sus redes, asegurando que su atuendo no era un simple disfraz, sino una declaración artística. Explicó que buscaba rendir homenaje a Jackie Kennedy como símbolo de resistencia y fortaleza femenina.

“Cuando asesinaron a su esposo, ella se negó a cambiarse el traje manchado de sangre, diciendo: ‘Quiero que vean lo que han hecho’. Esa imagen representa la yuxtaposición entre belleza y horror, elegancia y devastación”, escribió.

Fox defendió su decisión alegando que su interpretación era una forma de performance, protesta y duelo, que reflejaba el trauma y el poder de la feminidad como herramienta de resistencia.

“Fue un acto de valentía. ¡Larga vida a Jackie O!”, concluyó su mensaje.