David Harbour en el ojo del huracán: Millie Bobby Brown lo habría denunciado por acoso en el set de ‘Stranger Things’

Medios internacionales mencionan que la actriz contó con un representante personal durante la filmación de la última temporada tras presentar una queja formal.

El actor David Harbour, reconocido por su papel de Jim Hopper en la exitosa serie de Netflix Stranger Things, vuelve a ocupar los titulares, esta vez no por su trabajo, sino por presuntas tensiones dentro del elenco.

Presuntas acusaciones en el rodaje de 'Stranger Things'

Según reportes de medios internacionales como Daily Mail, Harbour habría sido objeto de una investigación interna tras recibir una denuncia por parte de la actriz Millie Bobby Brown, protagonista de la serie y quien interpreta a Eleven. De acuerdo con las fuentes citadas, la joven habría acusado al intérprete de “acoso e intimidación” antes del inicio del rodaje de la quinta temporada.

Una fuente cercana al equipo de producción señaló que Brown presentó “una queja formal con múltiples páginas de detalles” y que el proceso de revisión “se extendió durante varios meses”. Sin embargo, los reportes aclaran que no existieron acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Millie Bobby Brown has reportedly “filed a harassment and bullying claim” against David Harbour before filming the final season of Stranger Things.



The article states this was about “harassment and bullying” (not sexual misconduct). pic.twitter.com/e2tOTdvDPy — Pop Tingz (@ThePopTingz) November 2, 2025

Netflix responde y continúa con la producción

Ante la ola de comentarios, una fuente vinculada a Netflix comentó que el estreno de la última temporada seguirá adelante sin cambios: “Será un evento monumental. Nada lo eclipsará, ni siquiera las polémicas personales del elenco”, afirmó.

Se conoció además que, durante las grabaciones, Millie Bobby Brown habría contado con un representante personal en el set, con el fin de evitar cualquier tipo de incomodidad o incidente entre ambos actores.

David Harbour continúa en el elenco

Aunque el resultado de la investigación interna no ha sido revelado, David Harbour permanece dentro del reparto principal de la temporada final de Stranger Things. Según fuentes allegadas a la producción, la decisión habría sido mantener distancia entre los intérpretes y garantizar un entorno de trabajo seguro para todos.

La situación llega en un momento clave para Netflix, que busca cerrar con broche de oro una de sus series más emblemáticas, mientras los reflectores siguen apuntando a la vida privada de uno de sus protagonistas.