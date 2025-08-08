Últimas Noticias
"Esto no salió en la serie": hija de Chespirito comparte imágenes inéditas del comediante con Graciela Fernández

Paulina al lado de su padre, Roberto Gómez Bolaños
Paulina al lado de su padre, Roberto Gómez Bolaños | Fuente: Instagram: Paulina Gómez Fernández
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Paulina Gómez Fernández publicó un video y fotografías que muestran el lado romántico del comediante junto a su primera esposa.

Luego del final de la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo, los hijos de Roberto Gómez Bolaños siguen dando a conocer más detalles sobre la vida del creador de El Chavo del 8, especialmente material de archivo que no fue incluido en la producción de HBO Max.

Video inédito de Chespirito y Graciela Fernández

Esta vez, Paulina Gómez Fernández publicó un fragmento de un video considerado inédito para los seguidores del comediante mexicano. En las imágenes aparecen su padre, Roberto Gómez Bolaños, y su madre, Graciela Fernández, durante uno de sus viajes.

"Seguimos extrañando Chespirito, sin querer queriendo. Esto no salió en la serie, pero hace poco vi una entrevista donde mi papá hablaba de este viaje y encontré esta película", comentó Paulina en su cuenta de Instagram.

Fotos inéditas de Chespirito

Además del video, Paulina Gómez Fernández publicó fotografías inéditas de sus padres juntos acompañadas de la frase: "Fotitos borrosas… Recuerdos vivos".

Esteban Valdés, hijo del recordado Ramón Valdés, reaccionó a estas publicaciones y mencionó la posibilidad de que puedan incorporarse en una nueva temporada de la serie u otras producciones sobre la vida de Chespirito.

"De seguro hay y seguirá habiendo material, archivos, recuerdos, fotos, etc. de esta historia maravillosa, algunos tristes y muchos divertidos; que, si se incluyeran en esta serie, o en otra, no habría "última temporada", comentó.

Chespirito: sin querer queriendo Chespirito Roberto Gómez Bolaños El Chavo del 8

