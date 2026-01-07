Abogado de Nick Reiner se retira del caso de doble asesinato de Rob y Michele Reiner

Nick Reiner seguirá esperando la audiencia de comparecencia para determinar su culpabilidad por los cargos de doble asesinato contra su padre, el famoso director de Hollywood, Rob Reiner, y su madre, la fotógrafa Michele Singer.

¿Qué pasó? Resulta que Alan Jackson, abogado de Nick Reiner, solicitó este miércoles retirarse del caso haciendo que la jueza Theresa McGonigle, del Tribunal de Los Ángeles, aceptara su petición reprogramando así la audiencia para el próximo 23 de febrero.

En efecto, de acuerdo con información de Variety, CNN y NBC, Nick Reiner aceptó la solicitud planteada por su abogado dejando su caso a cargo de la defensora pública adjunta, Kimberly Greene. “Sí, estoy de acuerdo con su señoría en eso"”, expresó el hijo de Rob Reiner, quien fue encontrado muerto junto a su esposa el último 14 de diciembre.

Cabe resaltar que Nick Reiner es acusado de dos cargos de asesinato en primer grado en relación con el apuñalamiento de sus padres. Además, el también guionista enfrenta “una acusación especial de haber usado un cuchillo”, señaló la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles.

“Los cargos (contra Nick Reiner) conllevan una pena de cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte, aunque los fiscales no han decidido si solicitarán la pena de muerte en el caso”, sostuvo CNN.

¿Por qué el abogado de Nick Reiner renunció a defenderlo?

Luego de la audiencia, el abogado Alan Jackson declaró a los medios de prensa que esperaban afuera del Juzgado de Los Ángeles por la comparecencia a Nick Reiner.

Si bien el letrado afirmó que “no se le permitía éticamente explicar todas las razones”, aclaró que su decisión se dio por “circunstancias fuera de su control y, más importante aún, circunstancias fuera del control de Nick”.

“Mi equipo y yo seguimos profundamente comprometidos con Nick Reiner y con sus mejores intereses”, sostuvo el abogado.

En otro momento, Jackson reiteró su posición de la inocencia de Nick Reiner, quien fue arrestado horas después de conocerse la muerte de sus padres.

“Lo que hemos aprendido, y pueden dar fe de ello, es que, según las leyes de este estado, Nick Reiner no es culpable de asesinato (…) Publiquen eso. Le deseamos lo mejor en el futuro”, manifestó.

Por otra parte, Nathan Hochman, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, se animó a dar unas palabras a la prensa expresando su postura para condenar a Nick Reiner.

“Estamos plenamente seguros de que un jurado condenará a Nick Reiner más allá de toda duda razonable por los brutales asesinatos de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, y lo hará por unanimidad”, exclamó.