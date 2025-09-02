Últimas Noticias
Gérard Depardieu irá a juicio en Francia tras ser acusado de violar a la actriz Charlotte Arnould

Gérard Depardieu es acusado de violar a la actriz Charlotte Arnould en agosto de 2018.
Gérard Depardieu es acusado de violar a la actriz Charlotte Arnould en agosto de 2018. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

Anteriormente, Gérard Depardieu fue condenado a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento por agresiones sexuales a dos trabajadoras de un rodaje en París en 2021.

Gérard Depardieu tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo y esta vez no por agresión sexual como la pasada primavera, sino por las acusaciones de violación que presentó contra el gigante del cine francés la actriz Charlotte Arnould por unos hechos que ocurrieron supuestamente en agosto de 2018.

La abogada de Arnould, Carine Durrieu-Diebolt, reveló este martes 2 de setiembre a la emisora France Info que el juez instructor ha decidido el procesamiento de Depardieu, que tendrá que comparecer ante el Tribunal de lo Criminal de París.

Los hechos incriminados ocurrieron del 7 al 13 de agosto de 2018 en el domicilio del protagonista de El Conde de Monte Cristo en la capital francesa y entre los elementos de prueba están las imágenes de videovigilancia en el interior de esa vivienda, pero también las reacciones inmediatas de Arnould.

La actriz Charlotte Arnould se pronunció sobre el juicio contra Gérard Depardieu en sus redes sociales.
La actriz Charlotte Arnould se pronunció sobre el juicio contra Gérard Depardieu en sus redes sociales. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo la actriz Charlotte Arnould?

La actriz Charlotte Arnould, de 29 años, contó muy rápidamente lo que les había pasado a otras personas de su entorno y fue al ginecólogo.

En declaraciones a France Info, Durrieu-Diebolt se mostró "extremadamente satisfecha". Su propia clienta mostró "alivio" en sus redes sociales.

“Los incidentes de violación y agresiones sexuales han sido detenidos durante el 7 y 13 de agosto. De ahora en adelante, esperamos lo que sigue (…) Gracias a mi abogada Carine Durrieu-Diebolt”, escribió en un post en Instagram.

Gérard Depardieu fue condenado a 18 meses de prisión suspendida

Gérard Depardieu, que tiene 76 años, ya fue condenado el pasado 13 de mayo a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento por agresiones sexuales a dos trabajadoras de un rodaje en París en 2021, una sentencia que su abogado ha recurrido.

El intérprete acumula una veintena de denuncias similares por abusos y agresiones de carácter sexual o violación, aunque algunas fueron desechadas por prescripción de los presuntos hechos.

gerard depardieu Charlotte Arnould

