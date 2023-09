Amber Heard "tenía claro" que no sería protagonista en 'Aquaman 2', afirmó director

‘Aquaman and the Lost Kingdom’ o ‘Aquaman y el reino perdido’ es una de las películas más esperadas por los fanáticos de DC Comics y que marcará el regreso del rey de los siete mares encarnado en Jason Momoa para una nueva lucha para defender el mundo atlántico de los villanos que buscan invadir el mar.

El filme, que lanzó su primera secuela con ‘Aquaman’ el 2018, tuvo una serie de retrasos para concluir con las grabaciones debido a la huelga de actores y guionistas en Hollywood, así como el recorte de escenas a una de sus principales protagonistas como el caso de la princesa Mera, protagonizada por la actriz Amber Heard.

Precisamente, James Wan, director de la saga de ‘Aquaman’, comentó, en una reciente entrevista dada a Entertainment Weekly, que Amber Heard ya “tenía claro” que no sería tomada en cuenta para protagonizar ‘Aquaman 2’. Esto, como respuesta a las acusaciones que hizo la actriz contra Warner Bros por “haber limitado gran parte de su papel” en la nueva película.

"Se lo dejé claro a todos desde el principio. La primera película de 'Aquaman' fue el viaje de Arthur y Mera. La segunda película siempre iba a ser el de Arthur y Orm. Así que la primera fue una película de acción con romance y aventuras, la segunda es un bromance con aventuras y acción. Lo dejaremos ahí", manifestó el cineasta al medio.

James Wan es el director de las dos películas de 'Aquaman'. | Fuente: Warner Bros

Amber Heard acusó a Warner Bros durante juicio con Johnny Depp

Amber Heard fue una de las responsables de los mil millones de dólares que consiguió ‘Aquaman’ en su primera película estrenada en diciembre de 2018. Tras los rumores de que ya no formaría parte de la saga, finalmente se decidió no quitar a su personaje que apareció en gran parte del primer largometraje.

Por su parte, la propia Heard denunció, ante los tribunales que llevaron a cabo el juicio por difamación que le hizo su exesposo Johnny Depp, que Warner Bros “no quería incluirla” en la segunda secuela de ‘Aquaman’ debido a las consecuencias del juicio. Además, mencionó que su papel fue “reducido” eliminando varias escenas donde sale en montaje.

“Luché muy duro para permanecer en la película, pero no quería incluirme en ella (…) Me dieron un guio, luego me dieron nuevas versiones del guion que eliminaban escenas que tenían acción, que representaban a mi personaje, y a otro, sin hacer spoiler. Básicamente, quitaron mucho de mi papel. Simplemente, eliminaron un montón”, sostuvo la también modelo estadounidense.