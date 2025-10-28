Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primera hija, según TMZ

El protagonista de Capitán América y la actriz portuguesa se convirtieron en padres de una niña. Así continúan con su vida familiar, lejos de las cámaras.

¡Chris Evans tiene un nuevo motivo para sonreír! El actor estadounidense y su esposa, Alba Baptista, acaban de convertirse en padres por primera vez. Según informó TMZ, la pareja dio la bienvenida a una niña llamada Alma Grace Baptista Evans, quien nació el viernes 24 de octubre en Massachusetts.

El medio fue el primero en reportar la noticia, incluso compartiendo el certificado de nacimiento (que luego retiró de su web), mientras que People confirmó posteriormente la llegada de la bebé. Según los registros, Alma Grace nació a la 1:27 p.m. y llevará ambos apellidos, Baptista Evans.

Este es el primer hijo para ambos actores, quienes celebraron su boda el 9 de septiembre de 2023 en una ceremonia privada en Cape Cod, Massachusetts, rodeados de familiares y amigos cercanos.

La historia de amor entre Chris Evans y Alba Baptista

Evans, de 44 años, y Baptista, de 28, mantienen una relación discreta desde hace más de dos años. La pareja fue vinculada por primera vez en enero de 2022, aunque no oficializó su romance hasta finales de ese mismo año. En noviembre de 2022, una fuente cercana confirmó a People que llevaban “más de un año juntos”.

El flechazo, según allegados, surgió en Europa y fue “amor a primera vista”. En septiembre de 2023, la pareja selló su unión con una boda íntima en Cape Cod. Durante esa etapa, Evans —considerado el Hombre Más Sexy del Mundo por People en 2022— había compartido sus deseos de formar una familia: “Eso es algo que realmente quiero: una esposa, hijos, construir una familia".

Un nuevo comienzo lejos de Hollywood

Meses antes de la llegada de su hija, Chris Evans puso en venta su mansión de Hollywood Hills por 7 millones de dólares, con el objetivo de mudarse más cerca de su familia en la costa este. Fuentes cercanas a People aseguran que el actor buscaba una vida más tranquila junto a Alba, lejos del ritmo de Los Ángeles.

La pareja protagonizó su primera aparición pública como recién casados en diciembre de 2023 durante una fiesta navideña organizada por Scarlett Johansson. Desde entonces, han mantenido una relación reservada, lejos de los reflectores, priorizando su intimidad y su entorno familiar.

