Chris Hemsworth tras conocer el riesgo de padecer Alzheimer: "Fue como recibir una patada en el trasero"

Tras conocer su predisposición genética al Alzheimer, Chris Hemsworth ha tomado medidas significativas para preservar su salud cerebral. El actor australiano, de 40 años, ha incorporado la meditación y la atención plena en su rutina diaria, especialmente durante sus sesiones de sauna y baño de hielo. Además, ha dado prioridad al sueño y al ejercicio.

"Estoy incorporando más soledad a mi vida", compartió Hemsworth en una entrevista con Men's Health, destacando la importancia de desconectar de las distracciones externas y encontrar momentos de tranquilidad. "Tratar de mantenerse alejado de las pantallas una hora antes de acostarse y leer la mayoría de las noches definitivamente ayuda".

La revelación de su predisposición al Alzheimer llegó a través de pruebas genéticas realizadas en noviembre de 2022 durante la producción de su serie documental Limitless para National Geographic. A pesar de tener la opción de mantener esta información en privado, Hemsworth decidió compartirla públicamente para inspirar a otros a cuidar su salud cerebral y buscar maneras de mejorarla.

La noticia impactó profundamente a Hemsworth, quien expresó su temor al deterioro que esta enfermedad podría causar en su cuerpo y su memoria. "La idea de no poder recordar la vida que he experimentado, a mi esposa o hijos... es probablemente mi mayor temor", confesó a Vanity Fair.

En la entrevista con Men's Health, Chris Hemsworth, quien interpreta al poderoso Thor en el universo cinematográfico de Marvel Studios, afirmó que su diagnóstico le sirvió como un recordatorio de que debe hacer todo lo posible para tener la mejor oportunidad de luchar contra esta enfermedad.

“Fue una buena patada en el trasero y un recordatorio para hacer todo lo que esté en mis manos para darme la mejor oportunidad de luchar (...) Cualquier esfuerzo que realice por la salud de mi cerebro beneficia al resto de mi cuerpo; lo convertimos en algo positivo".

Prioriza el sueño y el ejercicio

Otro aspecto fundamental de la nueva rutina de Chris Hemsworth consiste en priorizar el sueño y el ejercicio:"Tengo un enfoque más consistente en mi sueño". "Concentrarse en no estar apegado a cada pensamiento y ser el observador del ruido cuando sea posible, simplemente alejándome de la charla interna".

"Hago mucha meditación y trabajo de respiración, principalmente durante las rutinas de sauna y baño de hielo", explicó el actor. "Para mí, mi trabajo de mindfulness favorito proviene de la inmersión en actividades físicas que me permiten estar plenamente presente y me obligan a salir de mi cabeza y a entrar en mi cuerpo, en particular el surf", concluyó.

El actor Chris Hemsworth combate el riesgo de sufrir AlzheimerFuente: Instagram/Chris Hemsworth

