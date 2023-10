Jamie Spears, padre de Britney Spears, fue hospitalizado tras una infección bacteriana

Jamie Spears, padre de la cantante Britney Spears, fue hospitalizado tras ser diagnosticado con una infección bacteriana que viene resquebrajando su salud. De acuerdo con información de Page Six y People, el patriarca de la familia Spears se encuentra “gravemente enfermo” luego de ser internado semanas debido a complicaciones por dicha enfermedad.

Asimismo, se conoció que Jamie Spears ha tenido que hacerse una cirugía para luego “ser ingresado a las instalaciones de enfermos infecciosos”. En ese sentido, las fuentes cercanas a ambos medios mencionaron que el progenitor de Britney Spears ha venido empeorando en su estado de salud pese a las cirugías que tuvo.

Cabe resaltar que Britney Spears aún no se pronuncia, de manera oficial, sobre su padre Jamie de 71 años. Del mismo modo, sus hermanos: la actriz de cine y televisión, Jamie Lynn Spears, y el productor, Bryan Spears, tampoco han dado a conocer la situación actual de Jamie Spears.

Por otro lado, según informó TMZ, esta no sería la primera intervención quirúrgica de Jamie Spears pues en agosto último ya habría tenido una operación debido a complicaciones por el reemplazo de rodillas que se hizo hace más de 16 años.

Britney Spears aún no se pronuncia sobre la salud de su padre Jamie Spears. | Fuente: Instagram (britneyspears)

El medio especializado en celebridades mencionó que el padre de Britney Spears habría perdido más de 25 libras por lo que estaría “extremadamente delgado” afirmando que fue Bryan, hermano mayor de ‘la princesa del pop’, quien informó a la cantante de la situación de su padre.

“A toda esta situación se suma la ruptura de colon que Spears sufrió en 2018 y que obligó a Britney a parar su gira en Las Vegas para reunirse con su padre, de la que jamás llegó a recuperarse plenamente. A su vez, todo ello se suma a los constantes problemas de riñón que ha atravesado en los últimos años”, precisó ABC en un informe este domingo.

Britney Spears buscaría reconciliarse con su padre tras conflictos

Anteriormente, se supo que Britney Spears estaría buscando un acercamiento con su padre Jamie Spears, quien dejó de ser tu tutor legal luego de más 13 años luego de un decreto de la jueza Brenda Penny el 2021.

TMZ resaltó que la cantante “estaría hablando seriamente de reconciliarse con el hombre que quería encarcelar por su tutela” y a quien denunció de cometer abusos en su contra.

Las fuentes del portal comentan, además, que esta decisión de Britney Spears se dio tres semanas después de su separación con el modelo y actor iraní-estadounidense, Sam Asghari.

“Britney Spears ha estado diciendo que quiere reparar la relación con su padre. Ella sabe que Jamie ha estado enfermo, entrando y saliendo del hospital durante meses, y no quiere arrepentirse de esperar demasiado”, precisó el medio web.

Britney Spears estuvo en contra de su padre Jamie por su tutela

El 2019, la propia Britney Spears manifestó, ante la jueza Brenda Penny en una audiencia en Los Ángeles, que cualquier miembro de su familia que esté involucrado en su tutela “debería estar en la cárcel”.

“Señora jueza, mi papá y cualquier persona involucrada con esta tutela, y mi gerencia, quienes jugaron un papel importante en castigarme cuando dije que no, deberían estar en la cárcel”, expresó la intérprete de 'Baby One More Time’, ‘Sometimes’, ‘I Did It Again’, entre otros éxitos.