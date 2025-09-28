Christian Nodal reacciona a los gritos de “Cazzu” en pleno concierto: Ángela Aguilar estaba en el backstage

El intérprete detuvo el concierto para responder a los asistentes y Ángela Aguilar evitó subir al escenario, por lo que no cantaron su tema Dime cómo quieres.

Christian Nodal fue protagonista de una situación incómoda durante el concierto gratuito que ofreció la noche del 25 de septiembre en los campos deportivos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con motivo del aniversario de la institución.

Gritos de apoyo a Cazzu en pleno show

Mientras el cantante interpretaba sus temas, un sector del público comenzó a corear el nombre de Cazzu, expareja del artista y madre de su hija Inti. La situación ocurrió mientras Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal, se encontraba en el backstage del evento.

Los gritos de “¡Cazzu, Cazzu!” se repitieron en distintos momentos, lo que generó tensión entre los asistentes.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal?

Ante la situación, Nodal detuvo brevemente su espectáculo y declaró:

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar de la música, así que le vamos a dar por ahí”.

De acuerdo con medios como El Universal, tras lo ocurrido Ángela Aguilar no subió al escenario para acompañarlo en la interpretación del tema Dime cómo quieres, una de las canciones más esperadas en sus presentaciones.

Videos virales y tensión en redes

En redes sociales se viralizaron videos del momento en el que el público coreaba el nombre de Cazzu. En ellos, Nodal aparece manteniendo la calma y buscando sobrellevar la situación de la manera más serena posible.

Aunque no se sabe con certeza si Ángela escuchó los gritos, todo indica que, al estar detrás del escenario, fue inevitable que los oyera. Pese al tenso episodio, el cantante continuó con el concierto y posteriormente compartió en Instagram una fotografía con un muñeco de peluche de la mascota oficial de la UANL, escribiendo: “Gracias, los amo”.

En la imagen también se aprecia el brazo de Ángela Aguilar, lo que deja ver que, a pesar de la polémica, ella continúa acompañándolo.