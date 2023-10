Así fue la esperada presentación de Bad Bunny en los Latin Billboard 2023 [VIDEO]

La gala de los Latin Billboard 2023, celebrada el jueves, 5 de octubre, en Miami, estuvo marcada por la presencia de Bad Bunny. El cantante puertorriqueño, quien se llevó a casa el prestigioso premio al Artista del Año, dejó una huella en la ceremonia, al protagonizar uno de los números más esperados de la noche.

Conocido también como ‘El Conejo Malo’, el intérprete regresó a la escena de los premios en español luego de una ausencia de cuatro años. Su última aparición fue en los Latin Grammy 2019, donde compartió el escenario con Ricky Martin y Residente.

El artista boricua, vestido con una prenda tipo overol, polo blanco y gorra, cautivó al público desde el momento en que comenzó a interpretar su éxito Moscow Mule. Los asistentes no tardaron en unirse al coro, demostrando su entusiasmo por la canción.

El estreno en vivo de Un Preview

Bad Bunny no se limitó al escenario y, en un gesto de cercanía con sus seguidores, se acercó al Grupo Frontera para saludar y bailar junto a ellos.

La actuación de Bad Bunny incluyó una selección de sus éxitos, como Tití me Preguntó, La Neverita, Me Porto Bonito y Where She Goes. El punto culminante llegó con su más reciente sencillo, Un Preview, que estrenó el 26 de septiembre.

Bad Bunny se alzó con siete premios durante la gala, incluyendo dos para la canción Tití me Preguntó. Sus múltiples reconocimientos consolidan su posición como una de las figuras más exitosas de la música latina actual.

Bad Bunny, Mejor Artista del Año en los Latin Billboard 2023

Bad Bunny fue premiado como Mejor Artista del Año en los Premios Billboard de la Música Latina 2023. El cantante puertorriqueño se mostró “muy orgulloso” de recibir el galardón más importante en uno de los eventos más relevantes de la música latina.

“Para mí, es un orgullo estar aquí y que haya tantos artistas nominados y finalistas. Para mi todos ellos son ganadores. Me siento tan orgulloso porque desde que comencé mi carrera siempre tuve una misión y era que la gente no entendía que la música latina podía estar en el tope por encima de cualquier música en el mundo entero”, expresó el artista, de 29 años.

Seguidamente, Bad Bunny agradeció a sus colegas quienes, según dijo, “llevan arriba a la música latina” interpretando diversos géneros en todo el mundo.

“Si todavía buscan entrevistas mías viejas, cuando andaba con la cabeza rapada, yo decía, yo no sé si la gente nos está viendo, pero yo sé que tenemos el potencial para ser la música número uno del mundo. Hoy en día lo hacemos música, no solamente yo, sino los colegas, todos están llevando arriba a la música latina. Gracias por ser parte de este movimiento y llevarlo en alto. Los quiero y los amo”, enfatizó el cantante, quien fue ovacionado por el público.