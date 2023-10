Pet Shop Boys acusa a Drake por uso sin permiso de su hit 'West end girls'

El dúo musical británico Pet Shop Boys ha acusado al rapero canadiense Drake de utilizar sin permiso un fragmento de su icónica canción West end girls en su nuevo álbum. "No se ha dado ningún crédito ni se ha solicitado permiso", escribieron en redes sociales.

El viernes, Drake presentó su octavo trabajo, titulado For all the dogs, y en la canción All the parties menciona un "chico del East End y chicas del West End". La frase recuerda claramente al éxito del disco debut Please (1986) de los músicos ingleses.

En una declaración en la red social X (antes Twitter), el dúo londinense expresó su sorpresa: "Es sorprendente escuchar a @Drake cantando el coro de West end girls en la canción All the parties de su nuevo álbum. No se ha dado ningún crédito ni se ha solicitado permiso".

La denuncia pública fue ampliamente respaldada por cientos de seguidores de los Pet Shop Boys, quienes expresaron su apoyo con comentarios como: "Deberían demandarlo para que pague los derechos", "Debe ser realmente desalentador para ustedes ver este tipo de situaciones" y "Por alguna razón, esto es lo que pasa con la música actual. Tiene que encontrar su identidad propia".

Drake se retira temporalmente

Tras el lanzamiento del disco For all the dogs, Drake sorprendió a sus seguidores anunciando su retiro temporal de los escenarios debido a problemas de salud en el estómago que ha enfrentado durante años.

El rapero, quien ya lanzó dos álbumes en 2022 Her loss y Honestly nevermind, tomará un descanso mientras los Pet Shop Boys se preparan para reeditar su álbum Relentless en su 30 aniversario.

Los Pet Shop vuelven a Lima

La banda Pet Shop Boys se prepara para desembarcar en Lima el 7 de diciembre, como parte del emocionante Road to Primavera, la primera incursión del festival Primavera Sound en el país.

El punto de partida de esta travesía musical será el esperado concierto de la icónica banda británica The Cure, que tendrá lugar el 22 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. Por otro lado, los Pet Shop Boys llevarán su aclamado espectáculo de éxitos, titulado Dreamworld, al Multiespacio Costa 21 el 7 de diciembre.