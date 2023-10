Selena Gomez aparece en concierto de Coldplay para cantar 'Let Somebody Go' y emociona a fans

Selena Gomez apareció en el concierto de Coldplay en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, en Los Ángeles, California, el último domingo 1 de octubre. En efecto, la banda británica, liderada por Chris Martin, se encontraba interpretando los éxitos de su último álbum 'Music Of The Spheres' que tiene el mismo nombre de la gira que viene desarrollando desde el pasado 18 de marzo de 2022 en el Estadio San José de Costa Rica.

En un video difundido en las redes sociales de Coldplay, se ve a Selena Gomez entrando con un micrófono al estrado donde se encontraba Chris Martin tocando y cantando 'Let Somebody Go', canción a dúo con la cantante estadounidense. Seguidamente, se escucha la ovación de los fanáticos, quienes se ven sorprendidos con la exestrella de Disney.

Selena Gomez, quien lucía un vestido largo negro con botas plateadas, entona la letra de la canción mientras camina alrededor del escenario siguiendo la tonada del piano de Martin quien invita a la cantante H.E.R. a unirse a la interpretación del coro de 'Let Somebody Go'.

Es así como H.E.R. empieza haciendo unos punteos con una guitarra eléctrica mientras acompaña el piano del vocalista de Coldplay para que Selena Gomez continúe con la interpretación del sencillo que fue estrenado el 2021.

H.E.R. tocó la guitarra y cantó junto a Selena Gomez y Coldplay la canción 'Let Somebody Go'. | Fuente: Instagram (coldplay)

El registro audiovisual generó miles de reacciones entre los usuarios y seguidores de Coldplay y de la artista de 31 años destacando el dúo musical. “Estamos enamorados de esta increíble actuación”, “Selena Gomez tiene una voz angelical, “Gracias por este hermoso momento”, “Selena y HE.R. las amamos”, fueron algunos de los comentarios.

“Selena Gomez y H.E.R.”, se lee en la descripción de Coldplay junto al registro audiovisual de tres minutos publicado en su cuenta oficial de Instagram y que cuenta con más de 800 mil reacciones y 8 mil comentarios.

Cabe resaltar que este concierto de Coldplay es parte de la gira que tiene el grupo británico en Estados Unidos para luego irse a Asia y Europa. Se espera que el tour de la icónica banda concluya el próximo 2 de setiembre de 2024 en Dublín, Irlanda.

Selena Gomez estrenó su sencillo ‘Single soon’

Selena Gomez estrenó hace unas semanas su nuevo sencillo ‘Single soon’ en el que celebra la soltería y el empoderamiento femenino. La canción fue lanzada por la artista como parte de su próximo álbum.

El nuevo sencillo de Selena Gomez se estrenó con un videoclip el último 24 de agosto en YouTube, y las demás plataformas digitales, contando, hasta la fecha, con casi 28 millones de vistas y más de 60 mil comentarios.