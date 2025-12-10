Comediante Andy Dick fue hallado inconsciente en Hollywood tras presunta sobredosis

El actor de 59 años fue asistido por bomberos y policías luego de ser encontrado desplomado en una escalera. Andy Dick aseguró luego estar "vivo y bien".

El comediante estadounidense Andy Dick volvió a generar preocupación luego de ser encontrado aparentemente inconsciente en una escalera de un edificio en Hollywood, según imágenes difundidas por el portal TMZ. El hecho ocurrió el martes 9 de diciembre, cuando personas que se encontraban con él intentaron reanimarlo mientras pedían ayuda.

De acuerdo con la información difundida, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a una llamada que alertaba sobre una posible sobredosis de un hombre de 59 años. Fuentes de la institución señalaron que el individuo recibió atención en el lugar, pero no fue trasladado a un hospital. Minutos después, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles también llegaron para brindar apoyo.

Posteriormente, TMZ afirmó haber logrado comunicarse con Dick, quien aseguró que se encontraba “vivo y en buen estado”, aunque prefirió no dar detalles sobre lo ocurrido.

A lo largo de los años, Andy Dick ha enfrentado problemas públicos relacionados con el abuso de sustancias y ha sido arrestado en varias ocasiones. También estuvo envuelto en controversias en 2017, cuando fue retirado del rodaje de una película tras ser acusado de conductas inapropiadas. En ese momento, él negó haber tenido intención de acosar a alguien, aunque reconoció comportamientos que calificó como parte de su excéntrica personalidad.

COMEDIAN ANDY DICK

Slumped Over After Apparent O.D.



The troubled comedian suffered an apparent DRUG OVERDOSE on the street, and this chaotic video shows people in his Hollywood neighborhood rushing to save his life.



Video Shows Panicked Efforts to Save Him



December 10, 2025

¿Quién es Andy Dick?

Andy Dick es un comediante, actor y personalidad televisiva estadounidense, conocido tanto por su humor irreverente como por las múltiples controversias que han marcado su carrera.

Ganó notoriedad en los años 90 y 2000 por su participación en programas de comedia y series como NewsRadio (NBC), donde interpretó al reportero Matthew Brock y The Andy Dick Show (MTV), un programa de sketches que él mismo protagonizó.

También tuvo participaciones recurrentes en series, realities, eventos de comedia y programas nocturnos. Además, ha hecho doblaje en producciones como Inspector Gadget y The Lion King II.

Aparte de su trayectoria artística, Andy Dick ha sido noticia por problemas con adicciones al alcohol y las drogas; arrestos múltiples, incluyendo conducción bajo los efectos del alcohol, agresión y otros conflictos públicos. Por otro lado, ha tenido acusaciones de comportamiento inapropiado y presunto acoso, lo que incluso llevó a que fuera retirado de producciones.

Actualmente, Dick tiene tres hijos adultos (Jacob, Lucas y Meg). Su vida privada ha sido tema de interés mediático debido a sus relaciones, excesos y altibajos.