Esposa de Ozzy Osbourne revela cuáles fueron las últimas palabras del líder de Black Sabbath antes de su muerte

Sharon Osbourne recordó cómo fueron los últimos momentos de vida de su esposo, Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath. Sus declaraciones salen a la luz cinco meses después de la muerte del cantante, quien poco antes había ofrecido un show de despedida con la banda que formó en 1968.

La causa oficial de la muerte de la leyenda del heavy metal fue un "infarto agudo de miocardio", que ocurre cuando el tejido de un órgano muere debido a la falta de suministro de sangre.

¿Cómo fueron los últimos momentos de Ozzy Osbourne?

Sharon recordó que Ozzy se había despertado alrededor de las 4:00 a.m. del 22 de julio en su casa en Buckinghamshire. Apenas 20 minutos después, falleció en el gimnasio de su hogar mientras intentaba hacer ejercicio, pese a su delicada salud en ese momento.

"Tuvo un ataque al corazón", contó al programa Uncensored de Piers Morgan. "Corrí abajo, y allí estaba, intentaban reanimarlo, y yo pensaba: 'No, déjenlo. Déjenlo. No puede. Se fue'".

Explicó que los intentos de reanimación continuaron, incluso durante el traslado en helicóptero al hospital, pero ella estaba segura de que Ozzy había fallecido.

Las últimas palabras de Ozzy Osbourbe a su esposa Sharon

Antes de bajar al gimnasio, Ozzy había estado yendo constantemente al baño, incluso durante la madrugada. Sharon recuerda que, en un momento, el cantante le dijo: "¡Despierta! Bésame. Abrázame fuerte".

También recordó que el médico le había advertido que su concierto de despedida podría poner en riesgo su vida. "No quería morir en el escenario, no lo quería. Pero lo hizo a su manera", comentó.

Respecto al cortejo fúnebre en Birmingham, Sharon describió el momento como un sueño: "Mis hijos pudieron ver y sentir cuánto amaban a su padre… fue un calor abrumador, regresar a tu ciudad natal donde realmente eres amado".

Sharon y Ozzy tuvieron tres hijos juntos: Aimee, Kelly y Jack.