JuanPa Zurita celebró sus 24 años en plena cuarentena con temática de coronavirus. | Fuente: Instagram

El influencer mexicano Juan Pablo Martínez Zurita, más conocido como JuanPa Zurita, celebró su cumpleaños número 24 y la temática fue el coronavirus. México es uno de los países que también está siendo fuertemente afectado por el COVID-19, sin embargo, el actor ha querido verle el lado bueno.

A través de sus redes sociales, subió una torta verde que daba a entender que se trataba del virus y él estaba vestido con un traje blanco y guantes amarillos. En la descripción escribió lo siguiente:

“Estamos viviendo un suceso histórico que tiene a todos parados, confundidos y en constante incertidumbre de que va a pasar. Pero siempre hay un lado bueno en lo malo. Estos 24 los cumplo en plena cuarentena, tiempo que me ha hecho reflexionar que realmente necesito para ser exitoso (exitoso me refiero feliz)”.

Además, JuanPa Zurita agradeció de alguna manera que esté pasando su onomástico en cuarentena ya que le hizo reflexionar sobre muchas cosas:

“Estoy feliz y agradecido de vivir este cumpleaños así, porque toca mucho que aprender de esta época. Gracias Zuricatas por sus hermosos mensajes y edits. Los amo hoy y siempre”.

Sin embargo, muchos se sintieron ofendidos por el postre que mostró el influencer ya que consideraron que el tema del coronavirus no es algo para divertirse. Cabe resaltar que esta enfermedad ha matado a 21 personas en México y ha contagiado a 993 personas hasta el momento.

También compartió fotos con su familia donde llevaron la celebración a otro nivel donde todos usaron mascarillas y guantes sanitarios. Algunos de sus seguidores no se pusieron contentos y lo consideraron como “burla” para quienes están luchando verdaderamente contra la pandemia.

No obstante, hay quienes lo apoyan y aseguran que son los mismos que se ríen con los populares memes del coronavirus y no creen que sea no es justo que hagan carga montón a JuanPa Zurita por el ver “lado positivo” de este mal.