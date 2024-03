Daddy Yankee reaparece en público predicando la palabra y su testimonio de fe en una iglesia

Luego de alejarse de los escenarios para dedicarse a la religión, Daddy Yankee reapareció en una iglesia en su natal Puerto Rico donde dio su testimonio de vida. En su discurso, el intérprete de Gasolina confesó que fue el orgullo quien lo alejó de Dios.

"Hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares, pero yo estoy aquí gratis y tengo un gozo que no me ha dado el mundo", dijo frente a los asistentes de Refugiados en su Presencia, en Las Piedras, en el este de la isla. "Veinte años me costó volver aquí, pero el orgullo fue lo que me separó de Dios... El orgullo".

"Por eso es bien importante cuando estamos en el camino reconocer nuestra debilidad, porque el ser humano no nace con humildad. El ser humano nace con orgullo", prosiguió Daddy Yankee en su testimonio tras su conversión al cristianismo.

Como se recuerda, a inicios de diciembre de 2023, el considerado 'Máximo líder del reguetón' anunció que finalizaba su carrera artística, que "acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo", el de vivir su vida para Cristo después de completar su quinto concierto con su gira 'La Meta' en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

¿Qué otros reguetoneros abrazaron la fe?

Este fenómeno no es nuevo. El General, considerado el padre del movimiento de música latina urbana, y Héctor 'El Father', uno de los creadores del sonido actual del reguetón, abandonaron la vida pública para convertirse en pastores, marcando el inicio de una tendencia que se ha expandido en la industria del reguetón.

El reguetón, a menudo criticado por su enfoque en la bravuconería y el poder sexual, podría ser una máscara para algunos artistas. Daddy Yankee, por ejemplo, reveló en su concierto: "Durante mucho tiempo he intentado llenar un vacío en mi vida que nadie podía llenar".

Artistas como Residente y Bad Bunny, sin anunciar su pertenencia al movimiento cristiano, también exploran la vulnerabilidad y la espiritualidad en sus letras. Ozuna, en su álbum Odisea, y Wisin y Yandel, en álbumes individuales, abordan temas de inocencia y agradecimiento.

Los primeros mensajes espirituales de Daddy Yankee

En una imagen, donde aparece con un sol radiante a sus espaldas, Daddy Yankee escribió: "No hay nada más poderoso para tener esperanza que el tener una comunión diaria con Dios. Habla con Él, aprende a escucharlo. Esto te permitirá aumentar la espera que tienes en la vida y en ti mismo. Alimentando el alma, el cuerpo y espíritu de luz".

Además, compartió un versículo bíblico, Salmos 34:14: "Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela".

El líder del reguetón, conocido como el Big Boss, expresó en otra publicación: "Si estás leyendo esto es porque tienes vida, y si hay vida, hay esperanza de seguir adelante. Recuerda siempre tener la disciplina de AMARTE. ¡Dios está en control!".

Antes de su retiro, Daddy Yankee, reconocido por otros éxitos como Despacito y Dura, llegó a plasmar su fe en la música con su más reciente canción, Bonita. En la letra, destaca la importancia de liberarse de la negatividad y los dolores, con la afirmación: "Cristo te ama".

