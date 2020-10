Danna Paola sobre Tini Stoessel: "Es muy talentosa, siempre lo he dicho". | Fuente: Composición

La supuesta enemistad entre Danna Paola y Tini Stoessel ha ido en aumento por la cercana relación laboral de la mexicana con Sebastián Yatra. Sin embargo, para terminar con este tipo de rumores, la intérprete de “Sodio” habló sobre el futuro de su carrera y qué es lo que piensa de su colega argentina.

En una reciente entrevista para Teleshow de Infobae, la cantante no negó en trabajar con su colega, hasta aseguró que le encantaría hacer una colaboración tal y como lo hizo con el colombiano.

“Me encantaría, ¿por qué no? Una de las cosas que más disfruto de estar dentro de la industria de la música es ver a todas estas mujeres maravillosas posicionándose en los charts, que es muy complicado”, afirmó.

Por otro lado, destacó el talento de Tini Stoessel y espera que en algún momento puedan unirse para trabajar juntas:

“Hoy en día hay muchísimos hombres liderando y millones de colaboraciones con siete, ocho chicos en una canción, ¿por qué no hacerlo entre chicas? La música no debe tener género, no hay competencia. No debe haber rivalidad entre nadie... (Tini) se me hace alguien súper talentosa, siempre lo dije”, concluyó.

DANNA PAOLA DESCARTA ROMANCE

Después de que Sebastián Yatra y Tini Stoessel anunciaran el fin de su relación, se especuló sobre un posible acercamiento entre el colombiano y Danna Paola. Tanto así que, más de una vez, la artista aclaró que solo tenían una relación profesional.

Recientemente, ellos lanzaron su canción “No bailes sola”, reavivando los rumores de un romance. Sin embargo, la protagonista de “Élite” se cansó de que la vinculen sentimentalmente con su colega, por lo que aclaró su situación amorosa.

En una entrevista con Grupo Fórmula, Danna Paola aseguró que esos rumores le faltan el respeto a los dos como profesionales. Además, la mexicana reveló que sí está saliendo con alguien, pero no se trata del colombiano.

“Soy súper reservada con mis relaciones personales. Es algo súper privado, es algo que me queda para mí, es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas. Yo estoy saliendo con una persona y no es Sebastián”, dijo tajantemente.

